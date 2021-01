Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit rund 235.000 Mal abonniert, bringen Ihnen in diesen Tagen vor allem (aber nicht nur) aktuelle Nachrichten und Hintergründe zur Coronakrise in Ihrem Bezirk. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Blick nach vorn für den Südwesten: Wird Steglitz-Zehlendorf eine „Senior City“ oder eine Mischung mit „jungem“ Wohnen und Arbeiten? Überalterung oder Verjüngung? Zukunftsforscher Edgar Göll über die Aussichten des Bezirks, die Wahlen und die Pandemie. Ein Beitrag in der Reihe von Ausblicken auf 2021, wie derzeit in allen unseren Bezirksnewslettern. Weitere Themen unter anderem diesmal:

Schwindendes Schwarz? Das Wahljahr 2021 könnte im Südwesten super spannend werden

Premiere für einen neuen Service im Newsletter: Politikberichte in Leichter Sprache

Was Sie 2021 außer Wahlen erwartet: Viele Bauprojekte – und das Ende eines Geisterhauses

Ehre wem Ehre gebührt: Willkommensbündnis für Flüchtlinge Steglitz-Zehlendorf mit dem Siegel für "Ausgezeichnetes Engagement 2021" gewürdigt

Noch bis nächste Woche: U-Bahnhof Schloßstraße bleibt nach Brand gesperrt, U9 endet Walther-Schreiber-Platz

Wortwitz und Kultur: Die Zoom-Sendung „markultur“ beleuchtet die Kulturszene im Südwesten – und die klaffenden Lücken

Spaziertipp im Schnee: Nutzen Sie jede Flocke!

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

Was steht 2021 an? Ein politischer Jahresausblick für Friedrichshain-Kreuzberg

Silvesterbilanz

Schlittenfahren im Viktoriapark und im Volkspark

Corona-Update: Lockdown verlängert

Die großzügigen Spenden von Investor Gröner an die Berliner CDU

Bezirksamt baut bei Beräumungsaktion Infotafel der Initiative Ratibor 14 ab und bedauert es im Anschluss

Täuschend echt und doch kein Späti? Silke Thoss zu ihrem Kunstwerk im Salon 36Buchhandlung Kisch & Co. sieht Räumungsprozess entgegen

Verband der Berliner Bäderbesucher fordert Konzepte für früheren Start in die Freibadsaison

Wo es in Friedrichshain immer Jahresendgebäck gibt

Abholtermine für Weihnachtsbäume

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Masha Slawinski:

Was steht 2021 in Pankow an? Ein Blick ins neue Jahr +++ Schulen bleiben weiterhin geschlossen

Nachbarschaft: Interview mit Kinderliedersänger und Grundschullehrer Philipp Kratzenberger

Die Zahl brennender Autos hat sich in Pankow in den letzten fünf Jahren verdoppelt

In der Nordendstraße 56 entsteht ein Ausbildungszentrum für Langzeitarbeitslose

Softairwaffe löst SEK-Einsatz aus

Bürgeramt Prenzlauer Berg bleibt vom 8. bis 15. Januar geschlossen

Telefonische Bürgersprechstunde von Stadtrat Kuhn

Die Brotfabrik lädt zum #orangefriday

