Bei unseren Leute-Newslettern, die inzwischen berlinweit mehr als 262.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus REINICKENDORF meldet sich Lisa Erzsa Weil:

„Alle arbeiten hier gerade 24/7“ - Gespräch mit der Integrationsbeauftragten Julia Stadtfeld und dem Vorsitzenden des Vereins Willkommen in Reinickendorf, Hinrich Westerkamp, zur aktuellen Situation im Bezirk rund um die Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine, die in Reinickendorf erstbetreut und von denen viele in Tegel untergebracht werden. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

BVV steht an zur Beschlussfassung über Bezirkshaushalt

Ehemaliger Flughafen Tegel wird Willkommenszentrum

Car- und Transportersharing Anbieter Miles jetzt auch im Märkischen Viertel

Projekt bietet in Tegel Fußball für geflüchtete Kinder aus der Ukraine an

Auftaktveranstaltung „Radfahren für unsere gemeinsame Zukunft“ in Grundschule an der Peckwisch

Offener Treff von Regenbogen Reinickendorf e.V. für LSBTIQ-Menschen wird ausgebaut

Rentensprechstunde im Bürgerbüro von Bettina König, MdA

Tegeler Joshua Morodion holt bei Europameisterschaft im Freistilringen Silbermedaille

Zum Frühlingsstart: Tipps für Ausflüge in Reinickendorf

Kunstausstellung „Die Letzte Tüte“ in Nochmall

„Wer pflegt, muss sich selbst pflegen!“: Infoveranstaltung und Auftakt einer neuen Gesprächsgruppe für pflegende Angehörige im Lettekiez

Armenischer Pianist kommt ins Centre Bagatelle

Solidaritätskonzerte für Flüchtlingshilfe in Alt-Lübars

Humboldt-Bibliothek: Khuê Pham liest aus ihrem Roman „Wo auch immer ihr seid“

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Manal Iraki betreut als Stadtteilmutter Familien mit Migrationsgeschichte

Neuköllner Shishabar-Betreibende kritisieren „unverhältnismäßige Gewerbekontrollen“

Hasenheide soll fit für den Klimawandel werden

Öffentlichkeitsbeteiligung startet

Neukölln-Newsletter im Heimathafen-Podcast „Butter bei die Fische"

Kiezkamera: Ampel, Hermannplatz-Style

Ausflugstipp: Lämmchen in der Gartenarbeitsschule besuchen

Neuauflage der „Wunderkammer“ der Neuköllner Oper

Menschenkette gegen Rassismus in Rudow

Aktionswoche zum Weltwassertag in der Helene-Nathan-Bibliothek

Kostenfreie Schwimmkurse in den Osterferien

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Robert Klages:

Nur noch zwei Fahrspuren: So wird über den Umbau der Torstraße gestritten

Mehr BVG-Personal auf dem "Mitte"-Express U8

Leser-Diskussion: Wird freiwilligen Ukraine-Helfern zu wenig gedankt?

Von Mitte nach Spandau: Peter Sauerbaum leitet das jüdische Theaterschiff

Spendenaktion zum Gedenken an getöteten Radfahrer und als Hilfe für dessen Hinterbliebene

Lost Place? Das Haus Bauaktenarchiv in Wedding

Flucht vor Polizeikontrolle zu entziehen: Autofahrer rast durchs Brandenburger Tor

Internationale Woche gegen Rassismus mit vielen Veranstaltungen

Kneipen-Tipp: Das "Kachel-Eck" in Gesundbrunnen

Deluxe-Brunch in der Arminiushalle

In unseren Newslettern aus Mitte, Neukölln, Reinickendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel können Sie auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.