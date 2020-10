Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit mehr als 226.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Großer Unmut bei den Bezirksverordneten – fraktionsübergreifend: Vivantes will die stationäre Patienversorgung des Tempelhofer Wenckebach-Krankenhauses an das Schöneberger Auguste-Viktoria-Krankenhaus verlagern. Noch in diesem Jahr soll als erste die Klinik für Innere Medizin – Gastroenterologie und interdisziplinäre Endoskopie nach Schöneberg umziehen. Im kommenden Jahr sollen unter anderem die Abteilungen für Chirurgie, für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie für Anästhesie, operative Intensivmedizin und Schmerztherapie sowie die Rettungsstelle folgen. In der Bezirksverordnetenversammlung wurde kritisiert, dass der Bezirk vor den Planungen nicht informiert wurde. Vor allem die Verlagerung der Rettungsstelle sei nur vertretbar, “wenn die Notfalversorgung für Bürger aus Mariendorf, Marienfelde und Lichtenrade gewährleistet”, heißt es in einer Willensbekundung der BVV.

Bezirk im Pandemiemodus: Soldaten im Amt und Heizpilze für Gastronomen

Abschied von den Gefährten auf vier Pfoten: Ein Besuch auf dem Tierfriedhof in Mariendorf

Vandalismus auf Tempelhofer Spielplatz: Kletterturm abgebrannt

Aufzug kaputt: Die unendliche Geschichte vom Innsbrucker Platz

Ausfall der Belüftungsanlage: Post in der Hauptstraße vorübergehend geschlossen

Antrag beschlossen: Neue Umkleidekabinen und Toiletten für Sportplatz an der Halker Zeile

Aus SPANDAU schreibt diesmal Robert Klages:

Entwarnung nach Quarantäne für Rathaus-Führungsetage: Coronatests negativ

Lost Places Spandau: Was ist aus "Eier-Paule" aus der "Hamburger Bahn" geworden?

Jüdisches Theaterschiff "Die Bühne" nimmt Kurs auf Spandau: Heimathafen in der Altstadt?

Wildschwein-Ärger

6500 Quappenfische vom Bodensee werden künftig in der Havel schwimmen

Spandauer kandidiert für das Amt des Regierenden Bürgermeisters

Onur Uslucan, ehemaliger Türkei-Profi und neuer Star beim SV Gatow, mit Traumtor bei 7:1 Niederlage gegen den BFC Dynamo

Bezirksamt Spandau ausgetrickst von einer Beraterfirma? Das sagt Bürgermeister Kleebank

Aus MARZAHN-HELLERSDORF meldet sich Ingo Salmen:

Klares Votum: Marzahn-Hellersdorf wünscht sich ein Kombibad neben den Gärten der Welt - doch es gibt auch Verstimmungen

Für Abstriche bei Kontaktpersonen: Bezirk richtet Corona-Testzentrum in Turnhalle ein

"Völlig in Ordnung": Bürgermeisterin Pohle begrüßt Unterstützung fürs Gesundheitsamt durch 15 Bundeswehr-Soldaten

Musisches Profil in Gefahr? Räume im Melanchthon-Gymnasium als Entlastung für Kolibri-Grundschule im Gespräch

"Nur noch Restarbeiten": Sportstadtrat Lemm stellt Eröffnung der Frauenfitnessfläche in Aussicht



Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Marzahn-Hellersdorf, Spandau, Tempelhof-Schöneberg und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.