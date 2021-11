Die letzten fünf Jahre war der Mann nun Bürgermeister im größten Bezirk der Stadt: in Berlin-Pankow (über 400.000 Leute). Kann Sören Benn bleiben? Darf er bleiben? Heute am frühen Abend könnte die Entscheidung in Berlin-Pankow fallen - wie in allen anderen Bezirken auch, wo die Bezirkspolitik erstmals nach den Berlin-Wahlen zusammenkommt. Natürlich Top-Thema in den 12 Tagesspiegel-Newslettern. Denn keiner ist näher dran am Alltag als die Bezirkspolitik.

Doch das ist nicht alles: In Friedrichshain geht es heute um den Schulplatzmangel. Und im Berliner Südwesten benötigen Schüler Ihre Hilfe: "War in der Hermannstraße 11 einmal ein jüdisches Kinderheim?"

Das alles und noch viel mehr lesen Sie heute in unseren neuen Bezirksnewslettern aus Pankow, Friedrichshain-Kreuzberg und Steglitz-Zehlendorf.



Aus PANKOW meldet sich heute Christian Hönicke

- Bürgermeisterkrimi: Wird Amtsinhaber Sören Benn trotz Minderheitenregierung gewählt – oder fällt er auf der BVV am Donnerstag durch?

- Die Schlossbauer aus Pankow: Eine Weißenseer Firma hat die Kuppel des neuen Humboldt-Forums gekrönt – wir haben mit dem Chef gesprochen

- Großes Geheimprojekt: Das zentrale Berliner Zwischenlager für Geflüchteten-Tempohomes entsteht in Pankow – wir sagen wo

- Streit um die Gleimstraße: Scheitert die Umwandlung zur Fahrradstraße vor Gericht?

- „Pankow“ wird 40 – wir gratulieren der legendären Band



Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt heute Boris Buchholz

- Auf Kollisionskurs: Weil sich das Bezirksamt erst jetzt um schräge Bäume am Ostpreußendamm kümmert, fahren beim 186er keine Doppeldecker mehr – was wiederum Blinde in Grunewald behindert

- Intime Beziehungen und „komische Großskulpturen”: In Wannsee eröffnete Avi Feldman eine Galerie für zeitgenössische Kunst

- Die FDP macht mit: Die Südwest-Ampel wird verhandelt

- Donnerstag, 17 Uhr, Pauluskirche: Die BVV konstituiert sich

- War in der Hermannstraße 11 einmal ein jüdisches Kinderheim? Schüler bitten um Ihre Hilfe



- 858 Euro kalt für 52 Quadratmeter, ein Quadratmeterpreis von 16,50 Euro? Ein Steglitzer Vermieter rudert zurück

- Richtfest auf der Domäne Dahlem: In der Alten Meierei wurde früher „Vorzugsmilch” für West-Berlin produziert

- Leistungsschau der Kunst: Art Steglitz 2021 startet

- “Verbiestert?” Tiermalereien in Kleinmachnow

- Gegen Pankow: Schachklub Zehlendorf wird Berliner Mannschafts-Pokal-Meister 2020

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG berichtet heute Nele Jensch

- Konstituierende BVV-Sitzung am Donnerstagabend: So steht es um die Personalien der Fraktionen

- Perspektivenwechsel auf scheinbar befestigte Gegebenheiten: Interview mit Silvia Gioberti von den "Guerilla Architects"

- 20 Jahre Jüdisches Museum Berlin

- Tipp: Sony World Photograph Awards im Willy-Brandt-Haus



- "Klangwerkstatt": Festival für Neue Musik wieder vor Publikum

- Miteinander in der Werkstatt: Comicautor*innen laden Kinder in die Bezirksbibliothek

- Schulplatzmangel in Friedrichshain: Elternvertretung fordert Schul- statt Büroflächen

Sie sind selbst engagiert in Ihrem Kiez und möchten Ihre Initiative einmal einem breiten Publikum vorstellen? Ihr Sportverein oder Kulturort hat sich etwas ausgedacht für die Weihnachtszeit, was auch andere Menschen interessiert? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns immer über Tipps und Anregungen. Die Mailadressen finden Sie ganz leicht in Ihrem Bezirksnewsletter, für den Sie sich interessieren, gleich unter dem "Intro".