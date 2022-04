Unsere Newsletter wurden berlinweit inzwischen mehr als 262.000 Mal abonniert. Ins lange Osterwochenende gehen wir am Gründonnerstag mit vier Newslettern, aus Charlottenburg-Wilmersdorf, Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen vier Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Am Dienstag nach Ostern geht es dann weiter mit fünf Newslettern: Lichtenberg, Treptow-Köpenick (beide sonst montags), Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg (alle drei wie immer dienstags).

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF schreibt Cay Dobberke:

Wasser marsch! Am Donnerstag startet die Brunnensaison. Stadtweit 162 "Zier- und Tiefbrunnen, Planschen, Fontänen, Wasserfälle und Bachläufe" werden von den Berliner Wasserbetrieben betreut – darunter die Anlage auf dem Ludwigkirchplatz und 25 weitere Standorte in Charlottenburg-Wilmersdorf. Doch wegen technischer Mängel bleiben manche davon trocken. Beispielsweise fehlt dem Bezirksamt das Geld für eine Sanierung des "Wasserklopses" auf dem Breitscheidplatz. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Spendenkisten für die Ukraine: Beschäftigte des Bezirksamts helfen Kriegsopfern

Hotel und Restaurant in ehemaligem Frauengefängnis an der Kantstraße

Corona-Update: Wegen sinkender Infektionszahlen könnte die Testpflicht in Schulen bald enden

Restaurant im Freibad Halensee eröffnet

Neues Geschäft für Bilderrahmen

Öffentliches W-Lan in Amtsgebäuden geplant

Freikarten für Architekturführung am Ernst-Reuter-Platz

Wir verlosen Konzerttickets

Zaun schützt Schwäne am Lietzensee

Am Rathaus gehen die Uhren falsch​​​​​​

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Hoffnungslos verliebt am Strand: sie aus dem Osten, er aus dem Westen, heute beide im Südwesten - diese Liebe war eigentlich unmöglich

Aufruf an Leser:innen: Gibt es bei Ihnen auch Probleme bei der Postzustellung?

Mal ausprobieren: Gieß den Kiez

Ins FU-Sommersemester mit der Gasthörer-Card

Ukraine-Solidarität in Bildern: Blau-gelbe Fotos von Leser:innen in der Kiezkamera

Beratung und Unterstützung von geflüchteten Frauen und Kindern

Linie, Fläche, Raum: Dreitägiger Osterworkshop zu Werken von Hans Uhlmann

Ferienprogramm im Museumsdorf Düppel für die ganze Familie

Anbaden am Wannsee

Sport: Die Fußballerinnen von Viktoria aus Lichterfelde und vom Steglitzer FC Stern 1900

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

Vermittler zwischen Nachbarschaft und Verwaltung im "SamariterSuperKiez": Gerd Schmitt vom Kiezbüro Samariterkiez im Interview

Lovelite unterstützt Menschen aus der Ukraine bei der Integration

Bezirksamt mit Engagementpreis "Fahrrad Berlin" ausgezeichnet

Kiezkamera: Zeigt her eure Parklets

Bergmannstraße bei Ferdinand-Freiligrath-Schule für Kfz gesperrt

Aufruf: Liebevolle Kosenamen für Plätze, Parks und Straßen gesucht

Meditieren und Nachdenken vor Ostern im begehbaren Boden-Labyrinth in der Heilig-Kreuz-Kirche

Ferien-Workshops für Kinder und Familien im Technikmuseum und in der Gelben Villa

Verteidigung von Freiräumen und nachhaltige Bezirksfinanzen: Was Karl-Heinz Garcia Bergt als neuer Verordneter in der BVV bewegen will

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreiben Christian Hönicke und Björn Seeling:

Verkorkste Fahrradstraße: Ärger über Raser in der Stargarder Straße

Reine Leere: CDU und SPD gegen vollständige Bebauung der Elisabeth-Aue

Blick ins Schattenreich: Büro-Neubau verdunkelt Wohnhof

Bürgersteig unterm Rad: Ordnungsamt kontrolliert Gehweg-Radler

Vogelperspektive: Naturschützer installieren Kamera bei Turmfalken

In den Miesen: Parkraum-Vignetten kosten mehr als sie einbringen

Keine Rumeierei: Tipps zu Ostern

