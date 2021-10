Unsere Newsletter wurden berlinweit inzwischen mehr als 255.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Die große Leser:innen-Debatte: Wie weiter im Bezirk? Welche Chancen ergeben sich aus dem Wahlergebnis? Was muss jetzt dringend passieren, welche Projekte müssen sofort angepackt werden?

Ringvorlesungen online: Geschichte live aus dem Hörsaal

Neuer Musik-Makerspace in der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek

Ferientipps: Vorleserunde auf Instagram, "Der große Popolino" in der Schwartzschen Villa, „Tiernah“-Rundgang auf der Domäne Dahlem, Mittelalterherbst, Laternen und Hexenstockbrot im Freilichtmuseum Düppel

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Erstes Konzept: Neuer „Bewegungspark“ mit Boulderhalle und Schwimmbecken in Prenzlauer Berg geplant

Bezirksamt reagiert auf „Exzesse“ in Parks: Wird das Wildbaden im Weißen See jetzt tatsächlich verboten?

„Alle waren überfordert“: Ein Insiderbericht über die „erschütternden“ Vorgänge in einem Pankower Wahllokal

Nach Brand und Stromausfall in Prenzlauer Berg: Wird Party-Brücke jetzt abgeriegelt?

Neue Buslinien sollen Anwohner am Wochenende in die Erholungsgebiete im Pankower Norden bringen – das steckt hinter dem Plan

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch:

Im Interview: Xhains höchstwahrscheinliche künftige Bürgermeisterin Clara Herrmann

Jobcenter statt Kino in der Landsberger Allee

Guerilla-Kunstaktion: Riesige Hand ragt aus der Spree

Bezirk weitet Parkraumbewirtschaftungszonen aus: Schnell Anwohnervignetten beantragen!

Ferien-Tipps: Türkiyemspor-Sportcamp für Mädchen und vieles mehr

Verlosung: Konzerttickets für Eivør in der Passionskirche

Stadtspaziergang: Gauner und Schwerverbrecher in Xhain

150 Jahre Ringbahn: Lesung mit Sven Heinemann

Fußgängerzone Lausitzer Platz: Poller sollen bald in Betrieb gehen

