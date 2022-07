Unsere Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 264.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt bei uns immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

Lichtenbergs Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Die Linke) ist der Initiative „Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gegen Antisemitismus“ des American Jewish Committee (AJC) beigetreten. Damit ist er einer von 85 deutschen Bürgermeister:innen, die die Initiative unterstützen. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

LSBTIQ*-feindliche Schmiererei vor dem Rathaus Lichtenberg

Newsletter im neuen Design

Umwelt- und Naturschutzpreis

22-geschossiges Wohnhochhaus an der Frankfurter Allee fertiggestellt

Kassenärzte eröffnen verbandseigene Praxis in Lichtenberg

Die besten Landgasthöfe und Seen im Berliner Umland - "Tagesspiegel Unterwegs" ist da

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Simone Jacobius:

Die Ferienzeit beginnt nicht für alle entspannt

Der Spagat zwischen Politik und Kunst: Dunja Wolff organisiert das etwas andere Sommerfest im Freiluftkino Friedrichshagen

Kinder traurig: Bezirksamt macht Tabula Rasa in Müggelsee-Grundschule

Jugendliche in Müggelheim bleiben auf der Strecke – neuer Club erst frühestens 2025

Müggelsee-Strandbad: Kein Eintritt, aber Spenden erwünscht

Erste Gedenktafel für Stalin-Opfer in Berlin

Überfall mit Schusswaffe

Schwerverletzt in Schöneweide

Leiche aus der Spree gefischt

„Tante Hilde in Gelb” – Buchpremiere im KungerKiez

Union startet in voller Mannschaftsstärke wieder ins Training

Auszeichnungen für Amateurfußballer

