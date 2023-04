Vandalismus und Diebstahl Spendenaufruf nach Einbruch in Theater Ost

Schlechte Nachrichten aus Adlershof: In das Theater Ost wurde eingebrochen. In der Nacht auf den 23. März verschafften sich Unbekannte Zugang zu den Räumen in der Moriz-Seeler-Straße und entwendeten 700 Euro. Außerdem wurden Teile der Einrichtung offenbar wahllos zerstört, Türen aufgebrochen und Schränke durchwühlt. Selbst eine vor einem Jahr zugemauerte Wand hätten die Täter eingeschlagen, heißt es seitens des Theaters.

„Wie immer trifft es die, die sowieso schon wirtschaftlich gebeutelt sind. Deshalb bitten wir freundlichst und höflichst um eine Spende, weil das Beseitigen der Schäden Kosten verursacht, die zu einem großen Teil von unserer Versicherung nicht getragen werden“, schreibt die künstlerische Leiterin Kathrin Schülein auf Facebook. Wer das Theater unterstützen möchte, kann dies über eine Spende auf Schüleins Geschäftskonto bei der Berliner Sparkasse unter der IBAN DE48 1005 0000 1065 3792 90 tun.

Ob es sich bei dem Vorfall um Vandalismus, Beschaffungskriminalität oder einen Einbruch mit politischem Hintergrund handelt, ist noch unklar. Das Theater setzt regelmäßig Statements gegen Populismus, Rechtsextremismus und Krieg.

