Lichtenberg hatte im Gegensatz zu anderen Bezirken bisher noch keine Parklets auf ehemaligen Parkplatzflächen eingerichtet. Doch nun ist Premiere in Sachen Stadtmöbel: In der Heiligenberger Straße in Karlshorst wurden vor dem Stadtteilladen "iKarus" gleich zwei Holzmodule installiert. Noch sieht das Parklet etwas kahl aus, es wird aber noch bepflanzt.

Mehr dazu lesen Sie in unserem Bezirksnewsletter aus Lichtenberg. Und in Treptow-Köpenick lassen nicht nur Baugenehmigungen auf sich warten, sondern auch das Elterngeld. Mehr Themen der zwei Newsletter sind unten aufgelistet.

Unsere Bezirksnewsletter, inzwischen berlinweit mehr als 265.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt bei uns immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

Erstes Parklet in Lichtenberg

Grab von trans Frau zum wiederholten Male geschändet

100 Jahre Kleingartenanlage „Grüner Grund“

Knatterboot & Flaschenteufel: Das Projekt "Zauberhafte Physik"

Kein Nest mehr im Kita-Buddelkasten: Rote Waldameisen erfolgreich umgesiedelt

Hohenschöngrünkohl

Leander Haußmann, Die Toten Hosen, Thomas Brasch: Filme in der ehemaligen Stasi-Zentrale

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Simone Jacobius:

Von Bürgern für Bürger: Ingard Krause engagiert sich in der Bürgerstiftung

Trotz Wohnungsmangels dauert es mit den Baugenehmigungen

Sorgenkind Lange Brücke hängt in der Planungsphase fest

Langes Warten auf das Elterngeld

Kurzes Badevergnügen im FEZ-Badesee

Arbeiten am Marktplatz Adlershof beginnen jetzt

BSR-Recyclinghof will gegen Staus vorgehen

Energiesparen in Sporthallen

Einbrecher festgenommen

Sommertipp: köstliches Eis aus der Eismanufaktur

Saisonstart für die Eisernen

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Lichtenberg und Treptow-Köpenick und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage oder andere Ehrentage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren.

Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.