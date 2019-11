Auf über 172.000 Abonnements bringen es unsere Leute-Newsletter aus den zwölf Berliner Bezirken inzwischen. Vielen Dank, liebe Leserinnen, liebe Leser!

Unser Newsletter aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF ist mit mehr als 23.700 Abonnements der meistgelesene dieser Newsletter. Er erscheint immer freitags und wird geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

Unsere Leute-Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos und in voller Länge bestellen: leute.tagesspiegel.de

Cay Dobberke berichtet in dieser Woche in seinem Newsletter unter anderem über folgende Themen:

Die FDP will eine Fußgängerzone in der Tauentzienstraße. Die Partei greife damit eine Forderung des von ihr veranstalteten Bürgerforums zur „Zukunft der City West“ auf, berichtet Cay Dobberke. Jetzt bringt die FDP das Thema in die Bezirksverordnetenversammlung ein. Die Fußgängerzone soll dabei erst einmal getestet werden.

Außerdem im der BVV: Grüne fordern verkehrsberuhigte Schulstraßen, "antisemitische Bodenplatte" am Walter-Benjamin-Platz soll weg, Personalnot im Bezirksamt, SPD wünscht sich zweites „Weinbrunnen“-Fest.

Gabi Decker hört nach 25 Jahren als Kabarettistin auf – wir verlosen Tickets für die Jubiläumsshow.

Blumenläden von Baustellen umzingelt – Händler fürchten um ihre Existenz.

Kann das Parkwächterhaus am Lietzensee endlich saniert werden? Bundestagsausschuss berät über Fördergeld.

Eisenbahn-Bundesamt bremst Planungen für den Westkreuzpark.

Vorweihnachtlicher Klostermarkt im Karmel Regina Martyrum mit Spezialitäten und Schmuck aus vielen deutschen Abteien.

Mehr zum Thema Berliner Architekturstreit Spiel mit der Provokation

12 Bezirke, 12 Newsletter vom Tagesspiegel - leute.tagesspiegel.de. Übrigens können Sie in unserem Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf, und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel, auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.