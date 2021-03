Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit mehr als 242.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Aus allen Bezirken lesen Sie bei uns in jedem Newsletter Updates zur Coronakrise mit neuesten Zahlen, Hintergründen und Service. Hier die weiteren Themen:





Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Wie kann man den Durchfahrtsverkehr aus dem Kiez heraushalten und sichere und faire Mobilität für alle schaffen? Das Thema bewegt Anwohner:innen in vielen Berliner Kiezen und auch die lokale Politik in den Bezirken seit langem. Eine Initiative legt nun ein Kiezblock-Konzept für einen verkehrsberuhigten Richardkiez vor, frei nach dem Vorbild der Superblocks in Barcelona (siehe Foto). Eine weitere Initiative wurde für den Reuterkiez gestartet - wie inzwischen vielerorts in Berlin. Dem Grundgedanken nach entstehen Zonen in den Kiezen, die von Autos zwar getrennt befahren, aber nicht durchfahren werden können. Hinzu kommen weitere Verkehrsberuhigungs-Ideen. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen unter anderem:

Julia Schneider entwirft CoronaScribbels – und erklärt komplexe Themen in Comics

Müll und Schrottautos: Was passiert am Kiehlufer?

Temporäre Spielstraßen ab 1. Mai geplant

Kindl startet mit neuer Ausstellung in den Frühling

Durch Trockenheit sterben deutlich mehr Bäume in den Neuköllner Grünflächen ab

BVV goes Livestream: Nun etwa doch?

Anmeldestart für Festival Offenes Neukölln

Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Hochhäuser am Kurt-Schumacher-Platz? Das kommt. Mit Sicherheit

Bus zum Strandbad Tegel: Der kommt nicht. Auch mit (ziemlicher) Sicherheit

Aber das steht fest: Eine Reinickendorfer Oberschule wurde zur beliebtesten der ganzen Stadt

Acht Bürgerinitiativen formulieren Wahlprüfsteine

SC Borsigwalde plant einen neuen Kickplatz

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Wie das Engelbecken renaturiert werden soll – und warum das Tierschützer und Verschwörungstheoretiker auf den Plan ruft

Mitte bekommt ein Modehaus

MÄDEA Mädchenzentrum in Gesundbrunnen erhält Louise-Schroeder-Medaille 2021

Städtische Galerien in Mitte öffnen wieder – was ist zu sehen?

Tipp: Schaufenster-Ausstellung: Was Künstler:innen aktuell lesen

