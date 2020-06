Unsere Leute-Newsletter aus den Bezirken zählen inzwischen berlinweit mehr als 215.000 Abonnements. Mit mehr als 29.300 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf davon der meistgelesene und erscheint am heutigen Freitag wieder.

Streit um geplante neue Sicherheitsmaßnahmen auf dem Breitscheidplatz: Voraussichtlich ab dem Herbst will die Innenbehörde ein neues Konzept umsetzen – doch Baustadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) und einige Bezirksverordnete sind entsetzt darüber. Sie kritisieren vor allem eine geplante Barriere mit "Berlin"-Schriftzug an der Kant- / Ecke Hardenbergstraße. Ursprünglich hatte Innensenator Andreas Geisel (SPD) von zwei Meter großen Metallbuchstaben auf einem einen Meter hohen Betonsockel gesprochen. Nun soll die Gesamthöhe offenbar auf vier Meter steigen. Noch schlimmer findet es Schruoffeneger, dass die Barriere nach seiner Kenntnis 16 Meter breit würde. Das könne den Blick auf den Platz und die denkmalgeschützte Gedächtniskirche "massiv" behindern. Mehr zum Thema im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Im Rathaus Charlottenburg soll es wieder ein Bürgeramt geben

Kino "Klick" kehrt überraschend nach jahrelangem Leerstand zurück

Wie Nachbarschaftshäuser und Stadtteilzentren mit den aktuellen Einschränkungen umgehen

Wilmersdorfer Seniorenstiftung gibt Pflegeheim an der Lentzeallee auf

Wer ist Meister, wer steigt auf? Fußballvereine aus dem Bezirk nach dem coronabedingten Saisonabbruch

