Der Bezirk Mitte will Außengastronomie in ausgewählten Restaurant und Cafés ermöglichen. In einem Modellversuch sollen die Besucher:innen vor und nach dem Aufenthalt auf das Virus getestet werden, berichtete die "Berliner Morgenpost". Der Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) bestätigte dem Tagesspiegel das Vorhaben am Dienstag. Wann das Projekt starten kann, ist allerdings noch unklar. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hatte solche Vorhaben am Sonntag ausgesetzt. Das Bezirksamt Mitte will das Projekt frühestens ab Mitte April beginnen und nur wenn es zu dieser Zeit verantwortbar sei. Aktuelles dazu lesen Sie am Mittwoch im Newsletter.



