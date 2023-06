Vertrag vorerst verlängert Im kleinen Hallenbad in Berlin-Zehlendorf kann auch 2024 geschwommen werden

In der Fragestunde des Abgeordnetenhauses verkündete Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) am gestrigen Donnerstagmittag, dass der Weiterbetrieb des Schwimmbads am Teltower Damm erst einmal gesichert sei und der Nutzungsvertrag verlängert werde. Dem Badbetreiber, es handelt sich um das Gesundheitszentrum PrimaVita des Krankenhauses Waldfriede, war zuvor von der Berliner Immobiliengesellschaft (BIM) zum Jahresende gekündigt worden.

Sie wolle mit dem Bezirk zusammen die weiteren Planungen vornehmen und nach einem anderen Standort für die dringend benötigte Mensa der John-F.-Kennedy-Schule suchen, kündigte Katharina Günther-Wünsch an. Auf Nachfrage des Abgeordneten und CDU-Kreisvorsitzenden Stephan Standfuß sagte sie wörtlich: „Das Therapiebad soll auf jeden Fall während der Bedarfsplanung geöffnet bleiben. Da reden wir mindestens von einem Jahr, wenn nicht sogar noch von länger, bis die gesamten Planungen abgeschlossen sind.“

Das dürfte für Aufatmen am Beckenrand und in der Politik sorgen. Der Tagesspiegel hatte über die drohende Schließung des kleinen Hallenbads, das für Gesundheitskurse, vor allem aber auch für Kinder- und Babyschwimmkurse genutzt wird, berichtet.

„Vorschnelle Kündigung“

Der Erste, der die neue Entwicklung direkt vom parlamentarischen Parkett kommentierte, war der SPD-Abgeordnete Martin Matz aus Steglitz-Zehlendorf „Ich freue mich, dass laut Senatsverwaltung die vorschnelle Kündigung vom Tisch ist. Das Schwimmbad erfüllt eine wichtige Funktion in Steglitz-Zehlendorf. Ich bin froh darüber, dass der Einsatz von vielen für das Schwimmbad erstmal erfolgreich war.“

