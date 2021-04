Unsere Leute-Newsletter versorgen Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser, mit Nachrichten aus den zwölf Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 245.000 Mal abonniert. Mit mehr als 32.800 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am heutigen Freitag wieder, wie immer geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

Unsere Leute-Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Cay Dobberke hat unter anderem folgende Themen für Sie:

Fast überall im Bezirk sprudeln jetzt wieder die Brunnen, doch der als "Wasserklops" bekannte Weltkugelbrunnen auf dem Breitscheidplatz liegt bisher trocken. Nach provisorischen Reparaturen gehe er voraussichtlich am 30. April in Betrieb, heißt es aus dem Bezirksamt. Allerdings ist seit einiger Zeit klar, dass die ganze Anlage grundlegend saniert werden muss. Die Arbeiten sollen nach dem Ende der Brunnensaison im Herbst beginnen und rund ein Jahr lang dauern. 2022 werden die Wasserspiele also ausfallen. Mehr zum Thema im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Vom Mieterschutz bis zum Kampf gegen Raser: Wir berichten aus der BVV

England-Fan verkauft britische Delikatessen

Wilmersdorfer Straße soll auch im Süden autofrei werden

Bezirk fordert niedrigere Preise im Freibad Halensee

Bürger:innen können sich an Konzept für die City West beteiligen

Privates Gartenkonzert in Westend

TeBe plant Team aus beinamputierten Fußballer:innen

Warum eine Galerie und ein Restaurant trotz der Krise neu eröffnet haben

Gerade in diesen Zeiten wichtig: Lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unserem Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.