Aus dem Bezirk MITTE berichtet Corinna von Bodisco:

Johannes Zillhardt macht seit einigen Jahren den Videoblog "Berliner Kindheiten". Darin sprechen Zeitzeugen aller Altersgruppen und Bezirke über ihr Heranwachsen in Berlin. Jetzt erscheint eine Auswahl dieser Erinnerungen als Buch, vorgestellt am 8. September als "Kleine Zeitzeugenrevue" mit Orchester und Lesungen im Ballhaus Wedding. Bei uns im Newsletter gibt's eine Leseprobe aus den Erinnerungen von Gisela Preuss, Jahrgang 1931, aus Mitte. Sie schildert, wie sie mit ihrer Familie als Flüchtling nach Kriegsende an den in Trümmern liegenden Alexanderplatz zurückkehrt: "»Aber das ist doch nicht der Alex!« »Doch«, sagt Papa, »das ist er!«" Mehr im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Affäre um Rathauschef Stephan von Dassel: Donnerstag tagt die BVV

Kein schöner Zug: Alex-Straßenbahn wieder für Wochen unterbrochen

Auf einen Kaffee bei Brecht: Neues Café auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof

Die Wanne ist voll: Unterirdisches Becken soll Wassermassen auffangen

Traum vom fairen Geschäft: Anwohner betreiben eigenen Supermarkt

Silbernes Jubiläum: Adlon-Neubau wird 25

Literatur fordert Fußball heraus: Autorennationalmannschaft spielt gegen Roter Stern Berlin

Aus REINICKENDORF meldet sich Lisa Erzsa Weil:

Nach Tod von Fahrradfahrer: Geistertad aufgestellt, VCD Nordost hat Forderungen, u. a. Sperrung für Schwerverkehr +++ Behördlich genehmigtes Feuerwerk in Heiligensee trotz Trockenheit

Fußgänger überfahren und getötet

„Rock den Fuchs“: Newcomer-Festival kommt Mitte September

Bürgerverein in der Gartenstadt Frohnau veranstaltet Streifzüge durch den Ortsteil

Angebote im Meredo nach den Sommerferien

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN zum Beispiel über:

Die Initiative „Band of Sisters“ hat auf dem St. Jacobi-Friedhof einen Ort der Solidarität geschaffen

Prozessstart im Verfahren um Neukölln-Komplex: Fünf Neonazis vor Gericht

Größe vom Papa: Martin Hikels Sohn geboren

Initiative fordert Kiezblock für den Harzer-Kiez

Erstmals seit Corona wieder alle Einschulungsuntersuchungen durchgeführt – Hälfte der Kinder hat Förderbedarf

Tickets für „Horror“ im Heimathafen gewinnen

Immer sonntags im September: Chöre im Körnerpark

„Saleh Azzawi – Kunst als Brücke“ im Gemeinschaftshaus Gropiusstadt

Zwei neue Ausstellungen im Kindl

