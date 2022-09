Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 268.000 Mal abonniert. Mit mehr als 36.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am heutigen Freitag wieder.

Johannes Zillhardt macht seit einigen Jahren das Videoblog "Berliner Kindheiten". Darin sprechen Zeitzeugen vieler Altersgruppen und Bezirke über ihr Heranwachsen in Berlin. Jetzt erscheint eine Auswahl dieser Erinnerungen als Buch, vorgestellt am 8. September als "Kleine Zeitzeugenrevue" mit Orchester und Lesungen im Ballhaus Wedding. Bei uns im Newsletter gibt's eine Leseprobe aus den Erinnerungen von Ernst Wendorff , Jahrgang 1918, aus Charlottenburg. Wendorff, der kurz vor dem Druck des Buchs in diesem Jahr im Alter von 103 Jahren starb, erzählt in unserer Leseprobe im Newsletter, wie er als Kind den Künstler Heinrich Zille besuchte, nachdem ihn ein Nachbar gefragt hatte: "Du hör mal zu, willste mal denn ollen Zille kennen lernen?" Weitere Newsletter-Themen diesmal unter anderem:

Antwort auf die Energiekrise: Kriegsflüchtlinge und Nachbarn dämmen zusammen Häuser

Neuer X39 verbindet Messe mit Siemens-Campus

Schatten, bitte! 146 junge Bäume werden bis Weihnachten gepflanzt

Löwenbrücke wird wieder aufgebaut

Oben gibt es den Wow-Effekt: Besuch auf dem Grunewaldturm

Musik- und Literaturabend über jüdisches Leben

Rosa von Praunheim inszeniert Musical

Tag der Hofflohmärkte in Westend

“Spiel der Legenden” im Mommsenstadion

Ein Geheimtipp verschwindet: Der Biergarten neben dem S-Bahnhof Westkreuz hat zugemacht

