Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages über diese Themen:

"Bitte geben Sie diesen Menschen eine Zukunft", das fordert Schauspieler Milan Peschel in einer Videobotschaft an die Deutsche Bahn. Er bittet die Eigentümer der Fläche im Kaskelkiez darum, doch "unbedingt die BLO-Ateliers zu erhalten". Das große Areal wird von zahlreichen Kunstschaffenden und Handwerker*innen gemietet. Die Bahn will das Areal aber ab 2023 als Baulager nutzen. Damit würden Kunstveranstaltungen auf dem Gelände wegfallen. Der Erhalt der Ateliers hat mittlerweile überparteiliche Unterstützung: Wie sich der Linken-Politiker Gregor Gysi und der CDU-Abgeordnete Christian Goiny für das Areal einsetzen und welche Chancen die Initiative hat, lesen Sie am Montag im Lichtenberg-Newsletter.

Außerdem geht es um diese Themen.

Außerdem geht es um diese Themen. "Lichtenberger Frauen*preis" 2021 fällt aus: Kandidatin wird vom Bezirksamt abgelehnt - politische Gründe?

Seit 20 Jahren kein Nutzungsvertrag, nur geduldet: Kesselhaus Herzberg feiert Jubiläum

Zusätzliche Finanzierung für Kultschule gesichert

Erstes Regenbogenfamilienzentrum in Lichtenberg

Berlinweit erster bezirklicher "Lokal-o-mat" in Planung

Aufruf zum Poet*innenwettbewerb

Aus TREPTOW-KÖPENICK berichtet Thomas Loy:

Mit 88 Jahren, da läuft das Leben noch! - Berlins ältester Marathonläufer kommt aus Köpenick

Neues Schnelltestzentrum im Selbsttest

Union probt Teststrategie für Stadionbesucher

A 100-Verlängerung wird teurer und dauert länger

Kandidatenliste der SPD: Baustadtrat Hölmer landet auf Platz 7

Lösung für Taxistau vor dem Impfzentrum Arena

Neue Straßen ausschließlich nach Männern benannt

Kiezkamera: Trabischlangen vorm Rathaus Köpenick

Heimatmuseen öffnen wieder

