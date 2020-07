Unsere Leute-Newsletter aus den Bezirken zählen inzwischen berlinweit mehr als 215.000 Abonnements. An jedem Montag schauen wir auf den Osten: mit den Newsletters für Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Die Newsletter aus diesen und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus Treptow-Köpenick schreibt diesmal Simone Jacobius:

Die Gasdruckstation auf dem denkmalgeschützten Müggelheimer Dorfanger erregt die Gemüter. Trotz Gesprächsbekundung scheinen jetzt nackte Tatsachen geschaffen zu sein. Der Betonklotz steht und versperrt die Sicht auf den Anger. Darum geht's am Montag im Newsletter. Außerdem diese Nachrichten:

Ferienzeit gleich Baustellenzeit

Guy Garfunkel – Der Mann fürs Kreative

Changing Cities kritisiert: Allende-Brücke entspricht nicht dem Mobilitätsgesetz

Pop-up-Radweg am Adlergestell in der Kritik

Rätselraten am Bahnhof Grünau

Die Anreise zum BER

Freibad in der Wuhlheide ist geöffnet

Container-Kita für Oberschöneweide

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold gilt nicht für die Politik

Aus Lichtenberg berichtet diese Woche Pauline Faust:

Sachbeschädigung an SPD-Büro

Aktuelle Lage bei Galleria-Kaufhof

Olaf Ruhl singt auf Jiddisch

Dong Xuan Center: Bezirk kontrolliert und schränkt Sonntagsöffnung ein

Pride in LiBe: Freddie Mercury singt im Freilluftkino

Mehr Sprachen im Bezirksamt - Dolmetscher-Service per Telefon

Gerade in diesen Zeiten wichtig: lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren bezirklichen Leute-Newslettern auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.