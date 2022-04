Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 262.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt bei uns immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus LICHTENBERG schreibt Masha Slawinski:

Finanzierung mit öffentlichem Geld? Das ohnehin umstrittene Aquarium- und Hotelprojekt Coral World hat 96,3 Millionen Euro Fördergeld beantragt. Nun werden Stimmen noch lauter, das an der Rummelsbuger Bucht geplante Groß-Vorhaben zu stoppen. Mehr im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Spenden für Menschen aus der Ukraine: Benefizkonzert in Fennpfuhl

Anton Saefkow Bibliothek startet Leseclub für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung

Porträt von Ruben Kircher, Betreiber des Coffeas in der Lückstraße

Öffentlichkeitsbeteiligung startet bald: Umbau der Tram-Station am Lichtenberger Bahnhof

Angekündigter Suizid verihndert

Filmvorführung zum Tag der Pressefreiheit

Kiezkamera: "Vorsicht vor freilaufenden Lamas!"

Kiezgespräch: Meinung der Leser*innen zu Parklets

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Simone Jacobius:

Vollzeit im Ehrenamt engagiert – Ehepaar Graupe hilft seit acht Jahren Geflüchteten

Ärger im Heim für Geflüchtete im Allende II

Erstmals Zwischenfall im Teslawerk gemeldet

Im Allendeviertel hat der elfte Kiezklub des Bezirks eröffnet

Desolate Geh- und Radwege

Wer beseitigt den Dreck im Wald?

Neuer Träger für Jugendprojekt gesucht

Mellowpark wird offizieller Trainingsort des Radsport Verbandes

Engagement lohnt sich – Bewerber für Mädchenpreis gesucht

Mit dem Auto überschlagen

Erst Reizgas, dann Reanimation

Hingucken oder Wegschauen, Ausstellung für Kinder

Neues Theater im Kungerkiez

Meister Reinecke will hoch hinaus

Kaffeehausatmosphäre mit kuriosen Torten

Union ist Sieger der Herzen im DFB-Pokal-Halbfinale

