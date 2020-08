Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit rund 220.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus SPANDAU schreibt André Görke:

Viele Einsätze im Hitzesommer, schlechte Ausstattung, wenig Wertschätzung: Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) machen einen im wahrsten Sinne des Wortes lebenswichtigen Job an Berlins Gewässern. DLRG-Bezirkschefin Christin Respondek bittet die Politik nun konkret um Hilfe. Mehr dazu in der Newsletter-Rubrik "Nachbarschaft". Weitere Themen im Newsletter diesmal unter anderem:

Zwei Todesopfer an einem Tag: Radfahrerin von Transporterfahrer gerammt und getötet, zuvor kam bereits ein Radfahrer oder eine Radfahrerin bei einem Unfall mit einem Pkw ums Leben.

Berlins größter Weihnachtsmarkt verlässt die Altstadt

Ärger in Gatow: Kriminelle fällen Baum auf der Badewiese

Falschparker am Badesee: Jetzt greift die Polizei durch

Aufräumen auf Insel Pichelswerder: Bilanz mit Foto

S-Bahntunnel in Spandau? Das sagt die Bahn

Sigrid Kneist schreibt aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Immer wieder Vandalismus: Feuer im Park, defekter Aufzug im S-Bahnhof

Gedenken an den Widerstand in den Askania-Werken: Zum 75. Todestag von Paul Hirsch

Die ersten beiden Coronafälle: Das Online-Tagebuch der Johanna-Eck-Schule

Bauarbeiten für die Dresdner Bahn: Wann kommt eine weitere Lärmschutzwand

Flüchtlinge in Marienfelde: Heim im Notaufnahmelager im August 2010 geschlossen, vier Monate später wieder geöffnet

Und aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Caspar Schwietering:

Mitten in der Pandemie: Marzahn-Helersdorf steht ab Ende August ohne Amtsärztin da

Jetzt also doch: Verkehrsstadträtin Nadja Zivkovic will einen Pop-up-Radweg in der Allee der Kosmonauten schaffen

Endlich Hilfe vor Ort: Das Deutsche Rote Kreuz ist ab sofort am Wochenende mit einer mobilen Rettungsstelle am Biesdorfer Baggersee

Vor dem Start der Berlin-Liga: So lief die Vorbereitung bei Fortuna Biesdorf und Eintracht Mahlsdorf

Portrait der B1: Fotograf*innen folgen einer Straße quer durch Berlin; die neue Ausstellung im Schloss Biesdorf

Defekte Brunnen: Das baukulturelle Erbe im Bezirk wird schlecht gepflegt

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Marzahn-Hellersdorf, Spandau, Tempelhof-Schöneberg und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.