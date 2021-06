Unsere Newsletter wurden berlinweit inzwischen fast 250.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Aus allen Bezirken lesen Sie bei uns in jedem Newsletter Updates zur Coronakrise mit neuesten Zahlen, Hintergründen und Service. Sowie viele weitere Themen.

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Das Wetter ist sommerlich, die Menschen streben an die Havel und den Wannsee, der Bus bringt sie hin: Die Ausflugsbuslinie 218 pendelt zwischen der Pfaueninsel und dem S-Bahnhof Messe-Nord am Funkturm. Einer der täglich eingesetzten Doppeldecker ist seit 21 Jahren ein historischer Großer Gelber: Im Auftrag der BVG rollen Fahrzeuge von Traditionsbus Berlin über Havelchaussee, Königstraße und Pfaueninselchausee – ein doppeltes Ausflugsvergnügen. Oder doch nicht? An den sonnigen Wochenenden sei der Andrang der Fahrgäste groß und Abstand halten im Bus unmöglich, berichtet Stefan Freytag , 56, von Traditionsbus Berlin. Das Interview mit Fahrer Freytag lesen Sie im Newsletter.

Barrieren für Sehbehinderte auf dem Gehweg: Rot-weiße Mützen für die Poller-Fallen

Wild abgestellte E-Roller sind für Blinde noch gefährlicher

Bänke, Markt, Wasser, Grün: Die Ergebnisse der Online-Beteiligung zum Umbau des Hermann-Ehlers-Platzes

„ Geschichte um die Ecke”: Schüler aus Zehlendorf und Lankwitz forschen zu ihren jüdischen Nachbarn

Tram aus dem Westen: Eine Straßenbahn zwischen Glienicker Brücke und Wannsee?

Bis 2025 soll es fertig sein: Info- und Tourismuszentrum am Schloss Glienicke

Spaziergang im Schatten: Der Bannwald in Kleinmachnow

Arbeitssuche im Jahr 2021: Workshop zu Online-Bewerbungen

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

Am Wochenende Schwerpunktimpfung in Kreuzberg

"Wissenswerk" versus Holzmarkt-Hochhaus – "Gleiches Recht für alle"?

Nachgehakt: Wie steht es um das Fußverkehrskonzept von 2020?

"Für eine perfekte Welt müssen wir Ängste und Vorurteile überwinden" – Bastian Koch vom WelcomeCamp zu Integration und Willkommenskultur im Interview

Demo und Protest-Oper "Lauratibor" an der Reichenberger/ Ecke Ratibor Straße

HAU-Werkstatt Mehringplatz im Schaufenster

Emilia Roig liest im Garten der Bezirkszentralbibliothek aus "Why We Matter"

Open-Air Ausstellung zu Flucht und Exil am Anhalter Bahnhof

Ferien-Sportcamp für Kinder und Jugendliche

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) hat Björn Seeling diese Themen:

Corona-Protest von oben

Die Polizei, dein Freund und Schlossknacker

Die Null-Meter-Radweg-Bilanz

Aus vor 40 Jahren: Erinnerung ans Gaswerk Prenzlauer Berg

Der Latte-Macchiato-Preisvergleich

Es heißt BerNAU und nicht BERnau

Wettbewerb zum Pankower Tor (fast) entschieden

Thälmann erneut eine geschmiert

Puccini im Zoom-Call

Wieder Fussi im Jahnstadion

