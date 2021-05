Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit mehr als 246.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Aus jedem Bezirk gibt es stets Zahlen, Nachrichten und Hintergründe zur Coronakrise sowie viele weitere Themen, hier ein aktueller Überblick:

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Wenn man heute die Ullsteinstraße westlich vom Tempelhofer Damm entlangläuft, deutet nichts darauf hin, dass hier mehr als 70 Jahre lang ein riesiges Seebad die Berlinerinnen und Berliner im Sommer zum Baden einlud. 1876 eröffnet der Tempelhofer Kaufmann Adolf Lewissohn das Bad am dortigen Biesenpfuhl. Wie die Entwicklung des Schwimmbads mit der jüdischen Familie Lewissohn und deren Entrechtung und Verfolgung durch die Nazis sowie der zweiten deutschen Schuld in der Nachkriegszeit verbunden ist, ist Thema der Ausstellung "Kommt schwimmen!" im Tempelhof-Museum, die dort hoffentlich bald zu sehen ist und durch die persönliche Initiative der Schwimmbloggerin Bianca Tchinda ermöglicht wurde. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Nach der Attacke auf die Stolpersteine: Initiativen waren am 8. Mai aktiv

Trotz eines neuen Angebots: Die Potse will nicht räumen

Nicht barrierefrei: So sieht's an den U- und S-Bahnhöfen aus

Händewaschen einmal anders: Open-Air-Waschgelegenheit bei der Teltow-Grundschule

Testen und Trinken: Bei der Teststelle in der Brewdog Brauerei gibt's hinterher ein Freibier

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

Wannsee-Kladow: BVG-Fähre wieder überfüllt

Im Interview: Der Umweltfachmann aus der Wasserstadt

1400 Müll-Einsätze: Hier sind die schlimmsten Orte

Wo entsteht der zweite BSR-Hof?

Neuigkeiten zum Spreeradweg und zur Siemensbahn

Neuer Kulturort in der Altstadt

Haveldüne: Happyend am schönsten Ausguck

Glückwunsch, Schwarz-Weiß Spandau

Spandau Road, Spandau Drive, Spandau Boulevard: Fotoreise nach Kapstadt, Kalifornien, Paris und in die Türkei

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Paul Lufter:

Endlich wieder Musizieren: Musikschulen dürfen wieder Einzelunterricht geben

Nach Kritik am „riskanten Rechtskurs” der Hauptstadt-CDU: SPD-Politiker*innen stellen sich hinter Mario Czaja

Sanierungsmaßnahmen sorgen für Vollsperrung auf dem Hultschiner Damm

Kunst hinter Glas – Kunstprojekt lässt Anwohner*innen und Künstler*innen in Dialog treten

Der Sommer kommt: Jetzt noch Plätze für die Zirkusferien bei Cabuwazi in Marzahn sichern

Garten-Projekt in historischem Ambiente: Das Greenhouse in der Tankstelle im Georg-Knorr-Park stellt sich vor

