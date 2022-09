Vorbereitungen auf den Berlin-Marathon Sperrungen sorgen ab Mittwoch für Verkehrsbehinderungen

Nach einer abgesagten und einer noch pandemiegebeutelten Ausgabe kehrt der Berlin-Marathon dieses Wochenende wieder zu seiner alten Größe zurück: 45.527 Läufer:innen und knapp 4.153 Inline-Skater:innen, 92 Handbiker:innen und 50 Rollstuhlfahrer:innen aus 157 Nationen haben sich für den Start angemeldet. Die Stadt rechnet außerdem wieder mit Hundertausenden Zuschauer:innen.

Damit einher gehen umfangreiche Sperrungen wegen des Marathons sorgen in Berlin in dieser Woche und am Wochenende für Verkehrsbehinderungen und Staus. Die erste ist schon in Kraft: Seit Montag ist die Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Yitzhak-Rabin-Straße gesperrt, am Mittwoch wird die Sperrung bis zum Großen Stern ausgeweitet. Ab Freitagmorgen um vier Uhr folgen weitere Sperrungen rund um das Brandenburger Tor und im Bereich zwischen Bundeskanzleramt und Reichstag.

Am Samstagmittag wird dann die rund 42 Kilometer lange Marathonstrecke durch die Stadt für den Skater-Wettbewerb abgesperrt. Ab 19.00 Uhr können die Autos wieder fahren. Am Sonntag wird die Strecke erneut ab 7.30 Uhr für die Läufer:innen gesperrt. Die Freigabe erfolgt nach und nach, wenn die Teilnehmer:innen vorbeigekommen sind. Ab Sonntagmittag soll sich die Lage auf dem größten Teil der Marathonstrecke entspannen. Bis voraussichtlich 17.45 Uhr soll die Strecke wieder frei sein.

Das Programm des Berlin-Marathons: Samstag 8.30 Uhr: Frühstückslauf auf dem Tempelhofer Feld 11 Uhr: Bambini-Lauf für Kinder am ehemaligen Flughafen Tempelhof 15.10 Uhr: Mini-Marathon der Schulen vom Potsdamer Platz zur Straße des 17. Juni 15:30: Start des Inlineskating-Marathon Sonntag 8.50 Uhr: Start der Rollstuhlfahrer:innen und Handbiker:innen 9.15 Uhr: Start der Läufer:innen in mehreren Wellen 20 Uhr: Abschlussparty im Metropol am Nollendorfplatz

Polizei und BVG raten allen Läufer:innen und Berliner:innen, S-Bahnen und U-Bahnen zu nutzen und Halteverbote für Autos zu beachten. U-Bahnverbindungen werden verstärkt. Busse und Straßenbahnen fahren zum Teil auf kürzeren oder anderen Strecken. Autofahrer:innen können die Marathonstrecke nur über die Autobahn oder die Tunnel am Alexanderplatz und Tiergarten über- und unterqueren.

Der Marathon startet auf der Straße des 17. Juni Richtung Charlottenburg, führt durch Moabit, Mitte, vorbei an Friedrichshain nach Kreuzberg, Schöneberg, Wilmersdorf, Steglitz und wieder zurück durch Charlottenburg und Schöneberg zum Brandenburger Tor. Gute Nachrichten gibt es - zumindest Stand jetzt - für Schönwetterläufer:innen und Zuschauer:innen: Sowohl samstags als auch sonntags scheint es trocken zu bleiben, bei Temperaturen bis zu 18 Grad.

