Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz, diesmal schon am Mittwoch:

Blutspender dringend gesucht: Die Kühlkammer beim DRK-Blutspendedienst am HIndenburgdamm ist in der Coronaviruskrise so gut wie leer - zugleich laufen in den Kliniken die Operationen so richtig wieder an. Unser Newsletter-Autor ging mit gutem Beispiel voran und spendete. "In sieben Minuten flossen 500 Milliliter Blut aus meinem Arm", erzählt er. Dies und mehr im Newsletter. Weitere Themen diesmal unter anderem:

Turmfalken-Nachwuchs unter der Turmspitze der Pauluskirche: Fünf Eier liegen im Nest

Wie soll man mit der Städtepartnerschaft zu einer offen queerfeindlichen Stadt umgehen? „Auf Eis legen“, sagt Queerspiegel-Redakteur Tilmann Warnecke, dessen Newsletter übrigens diesmal auch schon am Mittwoch erscheint

Vier Große Anfragen, 46 neue Anträge, 38 Beschlussvorlagen: Nach drei Monaten nimmt das Bezirksparlament wieder seine Arbeit auf. Die Themen der BVV: Das Virus, die Digitalisierung und die Partnerschaft mit der polnischen Gemeinde, in der Schwule und Lesben verfolgt werden

“Wir werden behandelt wie Aussätzige“: Eine Dahlemer Familie und ihre Corona-Infektion

Strandbad Wannsee und Sommerbad am Insulaner: Freibäder starten am 25. Mai nach und nach in die Saison – wenn für jedes Bad ein Konzept vorliegt

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt auch schon am Mittwoch Christian Hönicke:

Machtwort von ganz oben: Pankows Polizei muss Falschparker schneller abschleppen

Augen zu, Mund auf: Kriegen Pankows Restaurants mehr Platz für Tische auf dem Gehweg?

Wackelbrückenalarm: Vier weitere Überführungen sind marode

In diesen Anlagen kann man trotz Corona auch ohne Verein Sport treiben

Krankenhaus Weißensee: Schulneubau rückt näher

Verschollen in Weißensee: Die verlorene Spur des ersten Bürgermeisters nach dem Krieg

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt diesmal ebenfalls am Mittwoch Nele Jensch:

Draußen essen mit genug Abstand: 300 Gastrobetriebe melden auf fixmyberlin.de Interesse an Flächen im Straßenraum an

Wie weiter Areal Ratibor?

Gute Nachrichten für die Viktoriapark-Kaulquappen

Digitales Feindschaftsspiel, virtuelles Bier und Stadionwurst: Blau-Weiß Friedrichshain nutzt die spielfreie Zeit für Aktion gegen Blutkrebs

"Auf einmal hatte ich das Gefühl, mein Lebenssinn ist verschwunden" – wann darf Adolfo Assor vom Garn Theater wieder spielen?

Bezirkselternausschuss fordert Notengerechtigkeit und Lehrstoff-Aufarbeitung

Ausschüsse digital

Performance Festival der freien darstellenden Szene @home

Aus dem Bezirk MITTE (mit Wedding u.a.) schreibt Julia Weiss wie immer mittwochs:

Pop-up-Radweg in der Müllerstraße verzögert sich - wo weitere temporäre Radwege sinnvoll wären

Ehemaliges Krankenhaus Moabit soll soziales Gesundheitszentrum werden

Anti-Corona-Proteste in Mitte

Zu Fuß durch den Drive-In: Corona-Testplatz erweitert sein Angebot

Wie eine Bürgerinitiative Nazi-Verbrechen in Moabit wieder sichtbar macht

Aus NEUKÖLLN schreibt wie immer mittwochs Madlen Haarbach:Nachbarschaft: Bernd Ehnes vom "Posh Teckel" über die Wiedereröffnung der RestaurantsVerkehrsausschuss beschließt temporäre Radspur in der Blaschkoallee - und verschärften Prüfauftrag für die HermannstraßeBezirkselternausschüsse fordern sichere Schulwege - durch Pop-up-RadwegeBerlin startet Modellprojekt "Stadtnatur-Ranger" auch in NeuköllnDer Kiezkiosk "Donaueck" soll Kiezarbeit in Zeiten von Corona ermöglichen

Aus REINICKENDORF schreibt Gerd Appenzeller wie immer mittwochs:Flughafen Tegel Fällt heute die Entscheidung zur „vorläufigen“ Schließung?Doch kein Verkehrschaos bei S- und U-Bahnsanierung: BVG bietet Verschiebung anBVV sagt ohne Gegenstimmen Ja: Brandenburger Pendler in Hermsdorf versuchsweise ausgebremstWasserwerke mit Humor: Wehr im Fließ wehrt sich gegen Gerüchte

