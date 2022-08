Bei unseren Bezirksnewslettern, die inzwischen berlinweit mehr als 268.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Mitte, Neukölln und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus REINICKENDORF meldet sich Lisa Erzsa Weil:

Himmelsbuche, Borsig Wilhelmine und Co.: Ihre Namensvorschläge für Berlins neuen höchsten Baum. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Besondere Einblicke mitten im Wald: Künstlerhof Frohnau lädt ein zu Open Studios

Reinickendorfer:innen berichten von Knallgeräusch: Was steckt dahinter?

Talent Company startet an Max-Beckmann-Oberschule

Festnahme nach Tötungsdelikt in Wittenau

Sport: Tennissiege bei den Berlin Internationals und Auswärtssieg der Fußballabteilung der Füchse

Freiwillige Feuerwehr: Sommerfest in Heiligensee

„Gemeinsam in der Familie Pubertät gestalten“: Kurs für Eltern und Jugendliche

Veranstaltungstipp: True Crime im Ernst-Reuter-Saal

"Kunst trifft Handwerk" in Frohnau

Kammermusik-Matinée im Centre Bagatelle

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Weniger Weihnachtsbeleuchtung und was wird aus dem Erika-Heß-Eisstadion? Bezirksamt erwägt Energiesparmaßnahmen

Wie weiter im Fall Dassel?

Habitate für urbane Gewässer: Wie begrünte Stahlwände Berlins Kanäle wieder natürlicher machen

Bezirk lässt Falschparker in Spielstraßen abschleppen

Lange Wartezeiten für Parkausweise in Mitte

Nach tödlichem SUV-Unfall 2019: Beteiligungsverfahren zur Umgestaltung der Invalidenstraße startet

Konzerte und Entenrennen in Wedding beim „Panke Parcours“

Fahrradflohmarkt in Moabit

Politik-Talk für junge Menschen im Monbijoutheater

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Fünf Neuköllner:innen mit der Ehrennadel ausgezeichnet

Drahtseilakt an der Lohmühlenbrücke: Performance über den Neuköllner Kanal

Prozessauftakt im Verfahren zum Neukölln-Komplex

Linksfraktion beklagt „gefährliche Zustände“ im Klinikum Neukölln

Ausblick auf die BVV

Volkslied 3000: Das Konzert zum Songcontest in der Neuköllner Oper

Offene Musikschulwoche an der Paul Hindemith-Schule

Bibliothek auf dem Tempelhofer Feld

In unseren Newslettern aus Mitte, Neukölln, Reinickendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel können Sie auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autor:innen, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.