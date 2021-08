Bei unseren Leute-Newslettern, die inzwischen fünf Jahre erscheinen und berlinweit mehr als 251.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Mitte vor den Wahlen: Fragen an die Parteien zum Thema Bürgerbeteiligung

Wer fordert Stephan von Dassel (Grüne) heraus? Vorstellung der Bürgermeisterkandidaten der Parteien

Mittes Bezirksbürgermeister will James-Simon-Park nachts schließen – SPD kritisiert „lautstarke Symbolpolitik“

Vagabund Brauerei fürchtet Ruin wegen Streit mit dem Bauamt

Mit Ordnungsamt am Bühnenrand: Monbijou-Theater hat wieder geöffnet

Umfrage „Pool Potentials“: Wie können die Berliner Freibäder im Winter genutzt werden?

Was Leute-Leser:innen über Techno-Partys am Plötzensee denken

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Wahlen in Neukölln I: Fünf Fragen an Sarah Nagel (Die Linke)

Wahlen in Neukölln II: Was die Parteien mit dem Tempelhofer Feld vorhaben

Wahlen in Neukölln III: Auch die Klimaliste will in die Neuköllner BVV

Klimaforscher plädiert für Randbebauung des Tempelhofer Feldes - wenn mehr andere Grünflächen entstehen

Räumung des „Syndikats“ jährt sich zum ersten Mal

Eigentümerin will Wohnungen in Eigentum umwandeln

Britzer Tunnel entspricht nicht aktuellen Sicherheitsstandards

Natur im Kiez erleben: Das High-Deck-Quartier bekommt einen sprechenden Baumentdeckungspfad

Tipp: Berlin Britzenale in der Kleingartenanlage Morgentau

Blauer Mittwoch am Lipschitzplatz

Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Mit diesen Spitzenkandidatinnen und -kandidaten starten die Parteien in die Wahlen

Bezirksverordnetenversammlung erstmals wieder mit Präsenzsitzung

Heiligensee unter Wasser: Was helfen könnte – und wie sieht es eigentlich in den Flutgräben aus? Ein Augenschein

Darauf können wir uns freuen: Am übernächsten Wochenende öffnen 93 Ateliers in Reinickendorf ihre Türen

Das war Spitze: Der Reinickendorfer Ruderer Olaf Roggensack aus dem Deutschland-Achter freut sich über olympisches Silber und der Ruderclub Tegel feiert mit

Bonhoeffer-Gelände in Wittenau: CDU-Abgeordnete spricht von totaler Überlastung des Ankunftszentrums

