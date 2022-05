Handball: VfV Spandau steht im Berliner Pokalfinale. Und hier kommt auch schon die gute Spandau-Nachricht der Woche: Die Frauen des VfV stehen am Sonntag, 8. Mai, überraschend im Berliner Pokal-Endspiel – und hoffen auf Unterstützung aus Spandau. Spandaus beste Handballerinnen holten im Halbfinale einen 4-Tore-Rückstand auf, erzielten 75 Sekunden vor Abpfiff die Führung und verteidigten wie doof die 25:24-Führung. „Wahnsinn!!! Nach Abpfiff gab es kein Halten mehr!“, jubelte der VfV um Handball-Frauenwart Ines Herz und zeigt hier ein Mini-Video vom Jubel bei Facebook. Wer hingehen mag: Im Finale treffen die Frauen (spielen sonst in der Oberliga) auf den Drittligisten Berliner TSC. Wo? Im Horst-Korber-Zentrum an der Glockenturmstraße, nur 300 Meter Luftlinie von Spandau entfernt. Die exakte Anpfiffzeit stand heute früh noch nicht fest, hier sollte es aber bald mehr Infos geben: HVB Pokal

„Run of Spirit“: Startschuss im Evangelischen Johannesstift. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause kann zu Pfingsten am 6.6.2022 endlich wieder der Run of Spirit stattfinden, ruft Katrin Noack dem Spandau-Newsletter aus der Zentrale des Johannesstifts zu. Was der „Run of Spirit“ noch mal ist? „Ein Inklusionslauf für Menschen mit und ohne Behinderung.“

Das Motto ist witzig: „Machen Sie am Pfingstmontag einen Bogen um unsere Kirche!“ Denn der Lauf führt 5 oder 10 Kilometer quer übers Gelände. Es gibt viele Disziplinen: Walking, barrierearme Läufe für Rollstuhlnutzende, Jugend- und Kinderläufe… Mehr Infos: www.run-of-spirit.de. Veranstalter ist der Sportverein Johannesstift Inklusiv e.V., der zu Stiftung Evangelisches Johannesstift gehört.

Scharfe Lanke, I: Tag der offenen Tür bei der Segler-Vereinigung Unterhavel. Hier kommt Post von Olaf Bolduan, der die Leserinnen und Leser des Spandau-Newsletters vom Tagesspiegel gerne aufs Vereinsgelände einladen möchte. „Am 14. Mai“, schreibt mir Bolduan. „Bei unserem Tag der offenen Tür besteht die Möglichkeit, einen kleineren Spandauer Segelverein persönlich kennen zu lernen. Unser Motto: ‚Segelsport für Jedermann‘.“

Die Segler-Vereinigung Unter-Havel (ein echter Traditionsklub aus Spandau!) lädt am Wochenende aufs Vereinsgelände. Foto: promo

Der Verein ist älter als das Rathaus von Berlin-Spandau und wurde 1907 gegründet, u.a. „von vielen kleinen Handwerkern“, erzählt mir der Vereinschef. „Stolz sind wir darauf, alles aus eigener Initiative und mit Eigenmitteln erstellt zu haben. Sogar unser schönes Clubhaus haben wir 1952 selbst errichtet und es ist auch heute noch eines der schönsten – auch von der Lage an der Havel her. Wir haben rund 120 aktive Mitglieder und rund 15 Jugendmitglieder.“ Der Verein im Netz: svuh.de

Auch die Top-Ruderer von Arkona laden Tagesspiegel-Leserinnen und Leser ein. Foto: Kitty Kleist-Heinrich

Scharfe Lanke, II: „Tag der offenen Tür“ bei der Ruder-Union Arkona. 400 Leute, 100 Nachwuchsruderer und zwei Bundesligateams mit schmissigen Namen wie „Havelqueens“ und „Hauptstadtsprinter“ – das ist die Ruder-Union Arkona 1879. Und Vereinschef René Wilmes erinnert an den Tag der offenen Tür am Wochenende. Wer den Sport kennenlernen mag. Am 7. Mai, 11-17 Uhr, an der Scharfen Lanke. Der Klub im Netz: ru-arkona.de/

Sportfreunde Kladow: Erinnern an Helga und die Vereinsgründung. Begonnen hat es alles auf einer Wiese vor 73 Jahren am 1. Mai 1949 – deshalb hat der Klub um Marlon Otter (2500 Leute) Geburtstag gefeiert. Und wie? Otter schreibt mir: „Mit einem internationalen Salsation-Festival mit Gästen aus Skandinavien, Polen, Litauen uvm.“ Noch ein Top-Event: „Unsere Judokas organisierten die 17. Spandauer Meisterschaften in Kladow, eine Veranstaltung deren guter Ruf auch unsere Bezirksbürgermeisterin Carola Brückner anlockte.“ Und was kommt als Nächstes? „Der Helga-Getz-Paarlauf am 10. Juni“, erzählt Otter dem Newsletter. Gemeint ist Helga Getz, die 2021 im Alter von 90 Jahren gestorben ist. Sie war in den 80ern Schatzmeisterin bei den Wasserfreunden Spandau, gehörte der CDU an und war in den 90-ern Chefin des Sportausschusses im Rathaus. Trägerin der Ehrennadel vom Landessportbund war sie auch. Und sie war ganz offensichtlich beliebte Gymnastik-Sportlerin in ihrem Kladow.

Auch die Sportfreunde Kladow meldeten sich mit Infos beim Spandau-Newsletter. Foto: André Görke

Rudern: 9 Tage nach Hamburg. So lange dauert ein Ruder-Trip von Spandau hoch an die Elbe. Haben die Sportlerinnen und Sportler des Berliner Ruder-Clubs Hevella um Ingo Gering (Tiefwerder) geschafft – Respekt. facebook.com/BRCHevella

SC Siemensstadt: 100 Jahre Tanz. „Wir gratulieren unserer Tanzabteilung zum 100. Geburtstag – Glückwunsch OTK Schwarz-Weiß 1922“, schreibt der SC Siemensstadt um Mathias Brauner (6000 Sportler, darunter 400 Tänzerinnen und Tänzer). Hier ein kleiner Youtube-Streifen mit den „schönsten Momenten der Tanzabteilung“. Und nicht vergessen: Am 14. Mai ist Sportlerball. scs-tanzen.de

Wasserfreunde: Gehörlosensport mit Talent aus Spandau. Die „Deaflympics“ haben begonnen. So heißt der größte internationale Wettbewerb im Gehörlosensport. „Mit dabei ist als jüngste Teilnehmerin Paula Pichier von den Wasserfreunden Spandau. („Wir sind jetzt schon stolz auf sie und wünschen ihr ganz viel Erfolg!“) Sie startet u.a. über 50 Meter und 100 Meter Rücken, 100 und 200 Meter Brust sowie 50 Meter Schmetterling.

Segel-Club Nordstern: Saisonstart auf der Oberhavel. Der Traditionsklub aus Hakenfelde um Andreas Steffenhagen ist in die Saison gestartet, und los ging’s mit dem „Koffer-Cup 2022“ auf dem Tegeler See und der Oberhavel. Auf den vorderen Plätzen u.a. Wolfgang Kaplick, Eugen Manderla und Cordula Kaplick… Der Klub ist über 100 Jahre alt und hat nicht nur eine bewegte Geschichte, sondern auch einen Twitterkanal: twitter.com/ClubNordstern.

