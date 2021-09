Bei unseren Leute-Newslettern, die inzwischen seit fünf Jahren erscheinen und berlinweit mehr als 253.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Im Donaukiez, mitten zwischen Hermannplatz, Karl-Marx-Straße und Sonnenallee, gibt es enge Straßen und viel Beton. Was hingegen fehlt, sind Freiräume und Möglichkeiten für die Anwohner:innen, sich zu treffen und zu vernetzen. Das wollen Linda, Anka, Marina und Frizzi vom Verein Kiezkollektiv ändern. Mit ihrem aktuellen Projekt, dem Wandelnden Kulturzentrum (WaKuzentrum), setzen sie auf Veranstaltungen und kleine Angebote direkt vor der Haustür oder im eigenen Hinterhof. So sollen Straßen, Höfe und Gärten zu temporären Begegnungsorten werden. Die vier veranstalten etwa Hinterhofkonzerte gemeinsam mit der Komischen Oper, Nachbarschaftsdinner und Bastelaktionen. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Jetzt doch: Senatsverwaltung will Karlsgartenkiez für Durchfahrtsverkehr sperren

Wahlen in Neukölln: Was die Parteien gegen rechtsextremistische Strukturen unternehmen wollen

Wahlen in Neukölln II: Wer für Neukölln in den Bundestag will

Berlin Mural Fest bringt Farbe an Neuköllner Wände – und erntet Kritik für Hauptsponsor

Was den österreichischen Musiker Andreas Prechtl in Neukölln hält

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Mitte vor den Wahlen: Sieben Fragen an SPD-Spitzenkandidat Ephraim Gothe

Was die Parteien gegen zu hohe Mieten unternehmen wollen

Kiezgespräch: Debatte um Neugestaltung Unter den Linden

Freiwilligentage: Termine für den Bezirk Mitte

Pop-up-Restaurant-Tipp

Fußballer des Berliner AK feiern Pokalsieg und verstärken sich mit Nachwuchstalent

Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Tegel-Center I: Kommt Karstadt jetzt doch?

Tegel-Center II: Markthalle soll nächste Woche eröffnen

Sabine Häcker, die Hundeflüsterin von Heiligensee

Tegeler Segel-Club feiert die zwei Bronze-Helden von Tokio

Endlich wieder Kunsthandwerkermarkt in Frohnau

Steinberg-Siedler demonstrieren erneut gegen die Gentrifizierer

Flughafensee: Wer garantiert für die Sicherheit?

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Mitte, Neukölln, Reinickendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.