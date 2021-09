Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit mehr als 253.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Marzahn-Hellersdorf, Spandau und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

Den Kanuten, Seglern und Ruderern stinkt’s – und diesmal geht es nicht um Technokrach oder PS-Rambos, sondern um Abgase. Mitglieder der Treptower Rudergemeinschaft haben eine Petition für Müggelsee und Dahme gestartet. Ihre Forderung: Führerscheinpflicht für Motorboote wieder auf 5 PS herabsetzen, mehr Kontrollen der Wasserschutzpolizei – und zwei motorbootfreie Sonntage. Eine gute Idee auch für die Havel? Sieht so aus, jedenfalls nach den vielen Zuschriften von Leserinnen und Lesern zu urteilen. Die ganze Debatte im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Überall Fahrradleichen am ICE-Bahnhof: Wohin die Schrotträder kommen, verrät der Arcaden-Chef im Newsletter

"Ich&Herr Meyer": Zwei Musiker im Newsletter-Interview über Kinderkonzerte und Kladow zu Mauerzeiten

Wohin mit dem Postbrunnen? Stadtrat spricht im Newsletter übers verlotterte Spandauer Wahrzeichen

"Meine Händler sind unglücklich": Stadtrat im Newsletter über die neue Baustelle vor dem Rathaus

"Wir berichten wieder öfter!" Altstadtmanagement reagiert nach Newsletter-Berichterstattung und hat Infos von St. Nikolai ("zur Baustelle und zu Dieben")

Verlängerung der U7: Top-Secret-Grafik jetzt öffentlich im Newsletter

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Die Wiege der Reformation: Kantor Christoph Hagemann wechselt von Schöneberg nach Wittenberg

In der Innenstadt verdichten oder am Stadtrand bauen?: Die Positionen der Parteien zum Wohnungsbau

Die dunkle Geschichte des Hauses Schöneberg: Betroffene berichten

In der Endrunde: Am Mittwoch tagt die BVV ein letztes Mal vor der Wahl

Nach den CSD-Feiern: Ermittlungsverfahrungen gegen einen Polizisten

Fußballerischer Phantomschmerz: Kein Platz für ein Drittligastadion im Bezirk

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Paul Lufter:

Trotz Protesten von Bezirk und Eltern: Schließung der Kita in der Landréstraße wohl unausweichlich

Das Corona-Update für Marzahn-Hellersdorf

Nach langer Debatte: Die Seilbahn wird vorerst nicht in den ÖPNV integriert

Musik, Literatur und Zirkus: So viel Kultur erwartet Sie in den kommenden Wochen

Tipp: Das Festival für Neue Musik und interdisziplinäre Kunstaktionen „pyramidale”

Flott unterwegs mit der fLotte-Berlin: Der Lastenräderverleih hat jetzt einen eigenem Werbefilm für Marzahn-Hellersdorf

Eintracht Mahlsdorf siegt beim ersten „richtigen” Auswärtsspiel

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Marzahn-Hellersdorf, Spandau, Tempelhof-Schöneberg und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.