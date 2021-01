Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit rund 235.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Alles wird neu – Wahljahr 2021: Neuer Bundestag, neue Bundesregierung, neues Abgeordnetenhaus, neuer Senat, vielleicht erstmals eine Regierende Bürgermeisterin, eine neue BVV und ein neuer Bezirksbürgermeister. Im Reinickendorf-Newsletter gibt es wie in unseren anderen Berliner Bezirksnewslettern aktuell einen Ausblick zu Terminen und möglichen Entwicklungen in diesem Jahr. Weitere Themen diesmal unter anderem:

Dringend gesucht: Laptops für Schulkinder im Märkischen Viertel

So ist die Corona-Lage in Reinickendorf

Entschlammung des Hermsdorfer Sees – jetzt geht es voran

Baumtod im Freibad Lübars – die Schädlinge waren wählerisch und liebten Musik

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Was bringt 2021? Ein politischer Jahresausblick für Mitte

Wie geht es mit der Mühlendammbrücke weiter?

Kunstwettbewerb „Letzte Wege“ entschieden: So will der Bezirk an die Juden-Deportation in Mitte erinnern

Schulen sollen erst im März Luftfilter bekommen

Hier können Sie Ihren Weihnachtsbaum entsorgen

Projekt vermittelt arbeitslose Menschen an Hotels und Restaurants

Blut- und Plasmaspenden im Lockdown dringend gebraucht

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Wohnungen, Verkehr, Politik: Ausblick auf 2021

Brennender Supermarkt, attackierte Einsatzkräfte: Silvesterbilanz für Neukölln

Nachbarschaft: Thomas Mampel leitet das Gründerzentrum „Garage“

Corona-Update für Neukölln

Klamotten und Geschirr beim Discounter: Marktbetreiber beklagt Ungleichbehandlung in Coronaverordnung

Was geschah mit Rebecca? Ein Podcast begibt sich auf Spurensuche

Verkehr in Süd-Neukölln: Umfangreiche Bauarbeiten an der U7

Wagengruppe „Sabot Garden“ besetzt Brachfläche an der Karl-Marx-Straße

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Mitte, Neukölln, Reinickendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.