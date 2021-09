Unsere Newsletter wurden berlinweit inzwischen rund 254.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Rathaus-Zoff um Pankows Twittermeister: Die SPD wirft Bezirkschef Sören Benn (Die Linke) vor, das amtliche Social-Media-Team für seinen Wahlkampf zu nutzen. In den letzten Newslettern vor dem Wahlsonntag in Berlin stehen Bundestags-, Abgeordnetenhaus- und BVV-Wahlen im Blickpunkt unserer Bezirksnewsletter. In Pankow gibt es außerdem folgende Themen (unter anderem):

Mysteriöse neue Parklets in Prenzlauer Berg: Plötzlich stehen bunte Holzpodeste, wo bisher Autos parkten - wer steckt dahinter?

Wegen „kolonialem Erbe“: Die mögliche Umbenennung ihrer Straße hat Anwohner in Weißensee in Verwunderung versetzt

Mehr Platz für Rad- und Fußverkehr: So soll die Schönhauser Allee nach ihrem Umbau 2022 aussehen

Dauerstreit ums Kombibad Pankow: Wird es gebaut – und wenn ja, was genau?

Kulturbrauerei: B-Plan nicht im Oktober, aber "noch in diesem Jahr"

„Alternative“ zum Investorenplan: Genossenschaft mit ehemaligen Mitarbeitern will Kino Colosseum weiterbetreiben

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Dreimal realistische Chancen: Das Rennen um den Sessel der Bürgermeisterin ist offen wie seit 50 Jahren nicht mehr

„Wie aus dem Lehrbuch für Krisenkommunikation, aber für den Wähler nicht zufriedenstellend”: FU-Kommunikationsprofessor Martin Emmer über Pannen und Highlights des Wahlkampfs

Mit 38 Prozent ins Abgeordnetenhaus: Grüne gewinnen im Bezirk die U18-Wahl

Vier Tage vor der Wahl: Was sich die drei Bürgermeister-Kandidatinnen für die ersten 100 Tage im Amt vornehmen

„Radweg des Grauens”: Kiezspaziergang mit der Klimaliste

Vorzeigeprojekt: Rund um den U-Bahnhof Onkel Toms Hütte sollen 50.000 Tonnen CO2 eingespart werden

Der Service zur Wahl: Stichwort “Klimaschutz” in den Bezirkswahlprogrammen

Wochenmarkt in Zehlendorf-Mitte feiert fünften Geburtstag

Haus am Waldsee verliert seine Direktorin Katja Blomberg im Streit

Familiengeschichte als Graphic Novel: In „Der Duft der Kiefern” wird eine Kindheit in der Waldsiedlung Zehlendorf erzählt – von der NS-Zeit bis heute

Leserin-Rezension: „Der neue Pinocchio”

Sie wollen mehr: Leserinnen und Leser äußern sich zum Newsletter-Projekt in Leichter Sprache

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch:

"Nicht Investor:innen sind der Grund für gescheiterte Stadtentwicklung, sondern Fehlentscheidungen der Politik": Martha Eierdanz will für die Klimaliste ins Bezirksparlament

Mehr Spiel- und Fahrradstraßen, weniger Flächenversiegelung: Was Hagen Albers, Spitzenkandidat der ÖDP, im Bezirk erreichen möchte

Aus für Kiezbüro Samariterkiez?

Wiedereröffnung Naunynritze nach Sanierung

Elternfreier Raum: In der Kinderfreizeiteinrichtung "Känguruh" können sich Kinder austoben

Ausstellung: Bauhaus-Moderne in der DDR

Kiezkamera: Inklusive Kunst in der Fidicinstraße

Vom Sturz des Patriarchats: Lesung mit Carolin Wiedemann

Mehrere Sportanlagen im Bezirk neu gebaut oder saniert

Ärger um Erneuerung des Kunstrasens auf dem Sportplatz Virchowstraße

