Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

Kiezsport ohne Ende im Newsletter - vom SC Siemensstadt bis Spandauer Kickers, von Sportfreunde Kladow bis VfV Spandau, von Kanu in der Schwimmhalle bis zum Tennis-Jubiläum bei Sutos. Weitere Themen diesmal unter anderem:

Das "Spandauer Horn" wird nach jahrelanger Debatte abgebaggert: Newsletter kennt die 15-Mio-Pläne zum Havel-Ausbau (inkl. Radweg, Baumfällungen und Co.)

"Unsere Wasserball-Arena in Spandau" - das Update 2022: Baustadtrat und Bäderbetriebe berichten im Newsletter über den aktuellen Stand an der Gatower Straße

Von wegen Pippifax! 760-Mio-Haushalt im Rathaus

Top-Thema Liesegang-Ufer an der Havel: Stadtrat nennt Wiedereröffnungstermin im Newsletter

Corona: Gesundheitsstadtrat im Newsletter über Spandaus Schulen und extreme Schwankungen

Jugend in Kladow und Gatow, wie geht's euch? Newsletter-Interview über Festivals, Vorstadtsorgen, Jugendheim

Viele Newsletter-Tipps für Kulturfreunde: Kunst aus dem Gutspark Neukladow, Kulturjubiläum in der Altstadt, Orgelkonzert in der Lutherkirche

"Lauf der Sympathie" 2022 naht in Spandau +++ Leserbriefe: Lärm um jüdisches Theaterschiff, Frust wegen der Baustelle Pichelsdorfer Straße - und Lob fürs Bürgeramt

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Der Abschlepper ist unterwegs: Vierwöchige Aktion für mehr Schulwegsicherheit

Immer dicht am Ball: Stephanie Neeb ist ehrenamtliche Handballtrainerin

Luxus oder Notwendigkeit? Streit um Aufzugseinbauten im Milieuschutzgebiet

Moscheebau in Mariendorf: Noch keine Bauarbeiten in Sicht

Fahrradwege und -straßen im Bezirk: So geht's weiter

Kampf ums Wenckebach: CDU-Abgeordneter kritisiert Antwort des Senats

Gespräch mit Maßnahme-Kritikern: Erste Bilanz des Linke-Abgeordneten Alexander King

Ausblick auf die BVV: Übertragung innerhalb des Rathauses

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Johanna Treblin:

Der Buchhändler Klaus Baltruschat wurde vor 25 Jahren von einem Nazi angeschossen

Erste Lesung zum Bezirkshaushalt

Stadt und Land lehnt alternativen Standort zu Bodo-Uhse- und Lily-Braun-Straße ab

Biesdorfer Lernroboter wird in den USA berühmt

"Kalle Kosmonaut" auf der Berlinale

Mehr Sichtbarkeit für Angebote der Stadtteilzentren

Wachsende Aktivitäten von extrem rechten Akteur:innen

Suppe und Impfungen für alle

