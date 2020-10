Unsere Leute-Newsletter aus den Bezirken zählen inzwischen berlinweit mehr als 225.000 Abonnements. Mit mehr als 30.600 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf davon der meistgelesene und erscheint am heutigen Freitag wieder.

Nach rund zweieinhalbjährigen Bauarbeiten ist die barrierefreie Umgestaltung des U-Bahnhofs Spichernstraße endlich abgeschlossen. Die Berliner Verkehrsbetriebe nahmen den zweiten Aufzug in Betrieb, der den Bahnsteig der Linie U3 in Richtung Krumme Lanke, den Bahnsteig der U9 und die Straßenebene miteinander verbindet. Insgesamt verfügen nun 134 der 173 Berliner U-Bahnhöfe über einen oder mehrere Fahrstühle. Gesetzlich ist vorgeschrieben, dass im öffentlichen Personennahverkehr ab 1. Januar 2022 „eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen ist“. Dieses Ziel verfehlt die BVG. Nach Angaben der Senatsverkehrsverwaltung bekommen nach jetzigem Stand neun Stationen nicht pünktlich einen Fahrstuhl, darunter die U-Bahnhöfe Deutsche Oper und Mierendorffplatz. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Karstadt Sports am Zoo muss schließen

Wie aus einer Kreuzung ein Stadtplatz werden kann

Landeseigene Wohnungsbaugesellschaften meiden die City West

Breitenbachplatz ohne Autobahnbrücke? Senat kündigt Bürgerbeteiligung an

Freikarten für Barockmusik im Schloss

Kostenlose Kiezkonzerte

Fußballfans putzen Stolpersteine

Generationswechsel in Lampenschirm-Manufaktur

