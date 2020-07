Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 218.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt wie immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

Die Aktion am Sonntag in der Rummelsburger Bucht sollte zu Verschmutzung der Meere sensibilisieren. Das bezirkliche Straßen- und Grünflächenamt unterstützte die Veranstaltung und lud mit Freiwilligen zum gemeinsamen Müllsammeln ein. Damit sind sie nicht die Einzigen: Auch die Bewohner*innen der Hausboote und Anwohnende veranstalten jährliche Aufräumaktionen. Dabei geht es nicht nur um Müll, der dort hingeworfen wird, es wird auch viel Dreck in den See hineingeleitet. Weitere Themen diese Woche:

Ein Debattenaufruf: Warum ist man Fußballfan?

Laute und peinliche Deutsche in Polen

Neue Schule in Lichtenberg: die 1. Vorsitzende des Fördervereins stellt sich vor

Otto: lustig und rassistisch?

Kulturhaus Karlshorst wieder "live" mit Publikum

Fahrradtour "Lichtenberger Wasserwelten"

Vertreterinnen der Frauenbewegung in der Rummelsburger Bucht





Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Simone Jacobius:

Lehrer bereiten das „Schuljahr mit Abstand” vor

Thomas Bartl hat ein Herz für Tiere

Jetzt ist es amtlich: Neuer Betreiber für Traditionsgaststätte Zenner

Wassertourismus im Aufwind

Klappe die dritte im Streit um Am Goldmannpark

Mellowpark hat die ersten Müllsammel-Kayaks

Wagemutiger Einsatz verhindert Katastrophe auf der A113

Die tierischen Landschaftspfleger im Erpetal

Clubben im Bezirk wird schwierig

Eiserne Ladys mit neuer Trainerinrt

