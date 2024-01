Wenn Kinder und Jugendliche über das Fördergeld bestimmen Im Berliner Südwesten vergeben sie 16.500 Euro für Kiezprojekte

Ob für Musik, Bewässerungssysteme für Bäume, Skateboard-Wettbewerbe oder die neueste Bubble-Tea-Creation – Geld für frische Projekte von jungen Leuten gibt es bei der Kinder- und Jugendjury. Für die Vergaberunde im März liegen 16.500 Euro im Fördertopf. Projektgruppen, sie müssen aus mindestens drei Leuten unter 21 Jahren bestehen, können sich ab sofort und bis zum 21. Februar für die neue Förderrunde anmelden. Pro Projekt können maximal 1000 Euro fließen.

Der demokratische Clou: Alle Antragstellerinnen und Antragsteller entscheiden gemeinsam über die Vergabe des Geldes. Jedes Projekt sendet Vertrauenspersonen in die Kinder- und Jugendjury. In der Jurysitzung am 21. März stellen sich die Projekte jeweils vor – und dann wird diskutiert. Reicht das Finanzvolumen nicht aus, um alle Wünsche zu erfüllen, wird gemeinsam nach Lösungen gesucht. Und alle specken etwas ab, damit möglichst viele Ideen umgesetzt werden können. Die Erfahrungen der bisherigen Jurysitzungen zeigen: Kein Projekt geht leer aus.

Bezirke-Newsletter: Steglitz-Zehlendorf Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Organisiert wird die Kinder- und Jugendjury vom Kinder- und Jugendbüro Steglitz-Zehlendorf. Das Jury-Geld in Höhe von 16.500 Euro wird vom JugendDemokratiefonds und dem Jugendamt zur Verfügung gestellt.

Wer Ideen hat und Geld braucht, kann sein Projekt über ein Online-Formular anmelden. Fragen beantwortet das Kinder- und Jugendbüro unter der Telefonnummer 0178 / 8 11 99 62 (auch WhatsApp / Signal) oder per E-Mail: kijubsz@berlin.de.

Lesen Sie jetzt mehr aus Berlins Südwesten

Den Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf, den schon mehr als 31.000 Haushalte abonniert haben, gibt es kostenlos und einmal pro Woche hier: tagesspiegel.de/bezirke. Und hier die weiteren Themen, die Sie in der aktuellen Ausgabe finden.

Kränze und Andachten: Gedenken an die Opfer des Holocausts

Gedenken an die Opfer des Holocausts „Wir wollten unseren Kindern später nicht erklären müssen, dass wir nichts gemacht haben“: Nachbarin Wanda Hummels war bei der Demo für Demokratie und gegen Rechtsextremismus

Nachbarin Wanda Hummels war bei der Demo für Demokratie und gegen Rechtsextremismus Welcher Kandidat macht das Rennen? Großes Special zur Wiederholung der Bundestagswahl

Erfolge und Absichten – Thomas Heilmann, Ruppert Stüwe und Nina Stahr ziehen Bilanz

– Thomas Heilmann, Ruppert Stüwe und Nina Stahr ziehen Bilanz Starke Briefwahlbeteiligung: 11,4 Prozent haben bereits gewählt

11,4 Prozent haben bereits gewählt Bundestagswahl-Irrsinn: Auf dem Wahlzettel steht für die AfD eine Terrorverdächtige

Auf dem Wahlzettel steht für die AfD eine Terrorverdächtige Drei Türme weniger: Die Schornsteine des alten Heizkraftwerks Lichterfelde werden abgebaut

Die Schornsteine des alten Heizkraftwerks Lichterfelde werden abgebaut Brand im Weddigenweg 51: Von Ursache und Täter keine Spur

Von Ursache und Täter keine Spur Es hakt und hakt: Wann die Gottfried-Benn-Bibliothek wieder eröffnet wird, ist weiter unklar

„Heute / Today / היום / اليوم“: Eine deutsch-jüdisch-arabische Ausstellung eröffnet in Wannsee

„Berlinale goes Kiez“: Das Filmfestival ist wieder bei den Neuen Kammerspielen Kleinmachnow zu Gast

Das Filmfestival ist wieder bei den Neuen Kammerspielen Kleinmachnow zu Gast „Sei ein Licht für die Nachbarschaft“: Kiezfest in Steglitz

Kiezfest in Steglitz Jüdisch-muslimischer Dialog an der Freien Universität

„Unterm Teufelsberg“: Thriller-Lesung in Steglitz

Mutter und Profifußballerin sein? Viktoria-Kapitänin Stephanie Gerken will traditionelle Rollenbilder aufbrechen

Viktoria-Kapitänin Stephanie Gerken will traditionelle Rollenbilder aufbrechen „Spiegel”-Bericht: Ex-CDU-Finanzsenator gehört zur Burschenschaft Gothia

Unsere Bezirksnewsletter kommen auf insgesamt über 285.000 Abos. Suchen Sie sich Ihren Bezirk raus! Kostenlos und unkompliziert unter tagesspiegel.de/bezirke. Wir freuen uns auf Sie.