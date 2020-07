Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit mehr als 218.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

"Im schlimmsten Fall kommen Medikamente auf den Markt, die bei Frauen nicht wirken." Vera Regitz-Zagrosek gründete im Jahre 2007 das deutschlandweit erste Institut für Gendermedizin an der Berliner Charité. Denn obwohl Frauen oft anders auf Medikamente und Therapien reagieren, ist die medizinische Forschung bis heute sehr stark am Mann ausgerichtet. Die Idee zu diesem Forschungsgebiet kam Vera Regitz-Zagrosek als Oberärztin am Deutschen Herzzentrum Berlin. Damals fiel ihr auf, dass dort viel weniger Frauen als Männer in Behandlung waren. Regitz-Zagrosek ist diese Woche Nachbarin im Mitte-Newsletter. Außerdem geht es um diese Themen:

Senat unterstützt Clubs im Freien - das sind die Pläne für Mitte.

Wieso die Kugelbahn in Wedding besser durch die Krise kommt als andere Lokale.

Nach Corona-Ausbruch in Restaurant: Ordnungsamt kontrolliert Lokale und stellt viele Verstöße fest.

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Mindestens 18 Corona-Infektionen: Bezirksamt sucht nach Gästen des Brauhaus Neulich

Große Resonanz auf Umbenennung der Wissmannstraße

Kiezkneipe "Syndikat" mobilisiert weiter gegen Räumung - Großdemo der linken Szene am Samstag angekündigt

Heimathafen startet im September in die neue Spielzeit

Bezirksamt dankt für Spendenbereitschaft nach Brand in der Jahnstraße

Und aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Was steckt hinter den Einbrüchen auf dem Campus Hannah Höch?

Grüne attackieren Bezirksamt: die Radweg-Verschlafer

Frohnauer Wochenmarkt: Händler fordern Klarheit über ihre Zukunft

Lärmterror an der Havel? Anlieger sauer über Motorbootraser und nächtliche Parties auf dem Wasser

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Mitte, Neukölln, Reinickendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.