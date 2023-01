Wer hilft den Kids im Berliner Westen? „Wir sind Sprach- und Spielpaten“

Sawsan Chebli (SPD), Ex-Staatssekretärin, macht auch mit beim Projekt © Christoph Soeder/dpa

Lieber Herr Braun, Sie haben ein super Ehrenamt: Sie sind Sprachpate in der Kita. Kurz und knapp: Was machen Sie? „Ich helfe Spandauer Kita-Kindern, die in der sprachlichen Entwicklung und allgemeinen Bildung zurückgeblieben sind, die deutsche Sprache zu erlernen.“

Wie oft? „Ich betreue einmal die Woche 2-3 Kinder in einer Kita in Zusammenarbeit mit anderen Sprachpatinnen und Sprachpaten, die dieselben Kinder an anderen Wochentagen betreuen. Im Idealfall wird das einzelne Kind ca. 2 Stunden pro Woche gefördert.“

Wo sind Sie in Spandau tätig? „Ich bin als Sprachpate in der Kita Havelpiraten in der Wasserstadt tätig. Wir haben hier Anfang November mit der Arbeit begonnen. Die Kita hat als erste ihr Interesse bekundet. Wir erwarten weitere Meldungen, der Bedarf ist groß.“

Wir sind mehr als Sprachpaten. Wir spielen, bauen, malen, bewegen, singen, lesen vor.“ Heinz Braun

Wie muss man sich das vorstellen: Stuhlkreis oder Liegewiese mit den Kids – und Sie als Leseonkel in der Mitte? „Eigentlich sind wir Spiel- und Sprachpaten. Abhängig von den sprachlichen Fähigkeiten und den Interessen des Kindes spielen, bauen, malen, bewegen, vorlesen, singen usw. wir mit dem Kind immer mit sprachlicher Begleitung unserer gemeinsamen Tätigkeit. Wissenschaftlich nennt man das alltagsintegrierte Sprachbildung.“

Was für Kinder sprechen Sie an in Spandau? „Die Kitaleitung bestimmt 2-3 Kinder – möglichst drei/vierjährige – mit Förderbedarf, die dann von uns bis zur Einschulung betreut werden, in der Hoffnung, dass sie ihre Defizite bis dahin aufholen.“

Wer mitmachen will, muss was jetzt tun? „Sie oder er kann uns schreiben: kontakt@sprachpat-innen.berlin. Da wir bisher staatlich noch nicht gefördert werden, freuen wir uns über jede Spende, Spendenquittungen stellen wir gerne aus. Mehr Information – auch unsere Bankverbindung – kann man auf unserer Webseite finden sprachpat-innen.berlin.“

Heinz Braun aus Hakenfelde. © privat

Sie selbst haben eine unaufgeregte und ruhige Stimme ohne Berliner Dialekt. Woher kommen Sie, Herr Braun? „Ich komme aus dem Nordsaarland und moselfränkischer Dialekt ist meine Muttersprache. Hochdeutsch war meine ‚erste Fremdsprache‘. Seit fast 50 Jahren lebe ich in Berlin. Hier habe ich Betriebswirtschaft und Soziologie studiert und anschließend 40 Jahre bei der Postbank gearbeitet, zuletzt bei der Konzernrevision. Ich bin verheiratet und wir haben zwei erwachsene Söhne.“

Sie wohnen wo? „Seit 27 Jahren wohnen wir in Hakenfelde am Spandauer Forst. Die Nähe zur Natur war für unseren Umzug ins Grüne ausschlaggebend. Seit 2 Jahren bin ich pensioniert und möchte nun durch meine Unterstützung bei der Sprachförderung etwas zur Verbesserung der Situation der Kinder in Spandau beitragen.“

Die eher preußisch geprägten Spandauer könnten von der ‚Lebenskunst‘ der Saarländer durchaus noch was lernen. Heinz Braun

Was kann Spandau vom Saarland lernen? „Allgemein versteht man im Saarland entspannter zu leben. ‚Savoir-vivre‘ ist hier ein gelebter Begriff. Die eher preußisch geprägten Spandauer könnten von der ‚Lebenskunst‘ der Saarländer durchaus noch was lernen. Die Esskultur, ein wesentlicher Teilbereich der Lebenskunst, halte ich in Spandau noch für optimierungsfähig. Auch hier könnte Spandau vom Saarland lernen, schließlich lautet das saarländische Glaubensbekenntnis ‚Hauptsach, gudd gess‘.“

Ein saarländischer Restauranttipp? „Leider gibt es in Spandau kein saarländisches Restaurant. Wenn ich die moselfränkische Küche genießen will, muss ich nach Berlin fahren, in das luxemburgische Restaurant „de maufel“ in Charlottenburg.“

Die Politik liest mit. Drei Dinge, die auf die lokale Rathaus-Agenda gehören! „Fast 20 % der Spandauer Kinder zeigen bei der Einschulung deutliche Sprachdefizite. Daher sehe ich hier sehr großen Handlungsbedarf und die folgenden Themen sollten auf der Rathaus-Agenda Platz finden…

Erstens: „Eine Stärkung der frühkindlichen Bildung ist in Spandau aufgrund der sozioökonomischen Struktur dringend erforderlich. Für Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern ist eine frühe effektive Sprach- und Bildungsförderung für ihren weiteren Lebensweg entscheidend. Die individuelle Sprachförderung in den Kitas durch Fachkräfte sollte daher unbedingt weiter bestehen bleiben.“

Zweitens: „Dem Erziehermangel muss entgegengewirkt werden. Derzeit fehlen pro Kita in Spandau ca. 2 bis 5 Erzieher. Leiharbeiter könne das Defizit nicht ausgleichen. Eine bessere personelle Ausstattung unserer Kitas muss zwingend angestrebt werden.“

Drittens: „Kinder mit erhöhten Förderbedarf benötigen Spezialisierte Ärzt*innen und Therapeut*innen (z.B. Logopäd*innen und Ergotherapeut*innen). Wenn Verzögerungen oder Auffälligkeiten auftreten, ist eine frühzeitige Diagnostik und Therapie notwendig. Wie ich erfahren habe, beträgt die Wartezeit bis zu einer Diagnosestellung im Sozialpädiatrischen Zentrum Spandau (SPZ) aktuell mindestens 12 Monate. Das ist ein unhaltbarer Zustand und auch hier ist die Politik gefordert. Bei der Ausstattung eines SPZ sollten die sozioökonomischen Faktoren eines Bezirks berücksichtigt werden. Bestimmt braucht Spandau mehr Fachkräfte als z.B. Zehlendorf.“

…und eine vierte Utopie für Spandau? „Ein Recht auf einen Sprachpaten oder eine Sprachpatin für jedes Spandauer Kind aus einem bildungsfernen Elternhaus.“

Zum Schluss: Ihr Lieblingsort im kalten Spandauer Winter? „Da ich die Natur sehr liebe, ist der Spandauer Forst auch im kalten Winter mein Lieblingsplatz. In den Wäldern und Moorlandschaften kann man abseits vom Lärm der Großstadt wunderbar entspannen. Die verzweigten Wege sind ideal zum Wandern und Radfahren, zum Glück auch immer noch nicht so überlaufen.“

