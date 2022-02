Unsere Newsletter wurden berlinweit inzwischen mehr als 260.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Corona-Wirrwarr: Pankower Kita-Kinder werden trotz gegenteiliger Senatsankündigung weiter in Quarantäne geschickt – wir haben beim Gesundheitsamt nachgefragt, warum. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Acker gesucht: Ein Kleingartenverein muss einem Schulbau weichen – und sucht nun verzweifelt eine neue Fläche in der Stadt

Kampf ums Colosseum: Ehemalige Kino-Mitarbeiter wollen nicht aufgeben und den Verkauf an den Investor Values noch verhindern

Nach dem „Enkel-Trick“ nun der "Erbschafts-Trick?" Hausbewohner werfen einem Investor vor, sich mit Familienvater-"Masche" Wohnungen erschleichen zu wollen – was steckt dahinter?

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch:

"Es geht auch um soziale Gerechtigkeit", sagt die Initiative "Tempo 30 in ganz Xhain"

Erbbaurechtsvertrag unterzeichnet: Lause bleibt!

Auf den Spuren von Volksküchen-Gründerin Lina Morgenstern: Literarischer Brunch im Jüdischen Museum

Berlinale im Bezirk

Kiezkamera: Die andere Panorama-Bar

Information und Diskussion rund im die Corona-Impfung beim "Presseclub für alle"

Kiezgespräch: Florian Fleischmann ist neu in der BVV Xhain und will die Verkehrswende voran bringen

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Echt Sp(r)itze: So gut ist der Südwesten mit Ärzten versorgt

Holzschule eingeweiht: Der neue Ergänzungsbau der Grundschule am Königsgraben wurde in Rekordzeit erstellt

Anlegestelle Wannsee: Statt 2022 wird die Ronnebypromenade erst 2024 fertig sein

Bau einer Strom-Bundesstraße in der Lankwitzer Seydlitzstraße: Bis Mitte 2023 zieht die Baustelle weiter durch den Südwesten

Gipfeltreffen der drei Südwest-Bürgermeister:innen: Die Verkehrswende erfahrbar machen

Friedensfilmpreis der Berlinale – eine Auszeichnung aus Zehlendorf

Neuer Bewohner in der Liebermann-Villa: Unbekannter spendet Ölbild von Museumsdirektor Bode

Puppentheater in der Schwartzschen Villa

