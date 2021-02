Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit knapp 239.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

An diesem Mittwoch endet die Bürgerbeteiligung im Bebauungsplanverfahren für den Ausbau des Gasometers auf dem Euref-Campus. Wie berichtet, soll die knapp 80 Meter hohe Stahlkonstruktion beinahe komplett mit einem Bürogebäude ausgebaut werden. Gegen das Projekt regt sich vor allem in der Anwohnerschaft der Roten Insel Widerstand, eine neue Bürgerinitiative gründete sich. Die Anwohner sorgen sich unter anderem um den Denkmalschutz, Verschattung der anliegenden Grundstücke und vom Gebäude ausgehenden Lichtsmog. Bei der Online-Petition “Gasometer retten” haben bislang knapp 7400 Menschen unterschrieben.

Weitere Themen der Woche:

Wohin mit dem Fahrrad: Abstellplätze fehlen überall im Bezirk

Jugendzentrum Potse: Das kostete die Besetzung

Heizpilze im Bezirk: CDU über Stellungnahme des Bezirksamts empört

Luftfilter in den Schulen: Das hat der Bezirk bisher getan

Museum goes online: Angebote für Kinder und Jugendliche

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Paul Lufter:

Senatsverwaltung äußert sich zum Thema „Pop-up-Busspuren” auf der B1

Nachbarschaft: „Wer wird Millionär”-Kandidatin Kathrin Kirste im Gespräch über ihren alten Heimatbezirk, Klischees und die eigene „Ost-Identität”

Bezirksamt reicht Zahl der Verstöße gegen Corona-Infektionsschutzmaßnahmen nach

Nach Pressemitteilung zum Autokorso: Rückzieher des Bezirksamts, Drohung des Veranstalters

Die Ergebnisse des Bürgerhaushalts sind da: Gedenktafel für Opfer rassistischer Gewalt erhält die meisten Stimmen

„Rosen für Clara”: Gedenkstunde am internationalen Frauentag soll dieses Jahr online stattfinden

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

J erusalema-Hit auf dem BVG-Hof Spandau

99 Jahre Albert Einstein an der Scharfen Lanke

Gott, zieh dich warm an: Sportfreunde Kladow trauern um Helga

Potsdamer Chaussee: 100.000 Quadratmeter Mäharbeit

Insel Gartenfeld: Wutbrief des Projektchefs

Dienstwagen: Was fährt der Bürgermeister?

Schule schließt? Chef der Gartenstadt Staaken in Sorge

Kladow: Ausstellung zu "Ariel"-Ikone geplant

49 Mio fürs neue Rathaus

Tischtennis-Offensive in Spandau

We are Family: FDP-Team zur Wahl komplett

Jonny-K-Park in Staaken: die Pläne

Straßenbau in Kladow, Wohnungsbau in der Wasserstadt

