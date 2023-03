Tagesspiegel Plus Wie das Zuhause des Kaufhauskönigs zur Adresse der CIA wurde : Die bewegte Geschichte der Schocken-Villa in Berlin-Zehlendorf

Bis 1938 gehörte das stattliche Haus in der Limastraße 29 dem jüdischen Unternehmer Salman Schocken – er ist in Berlin weitgehend unbekannt. Der Autor Jochen Mindak will das ändern.