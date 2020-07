Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit mehr als 215.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus SPANDAU schreibt diese Woche Robert Klages:

In Haselhorst befindet sich "Haselwood", das Hollywood Spandaus. In den "CCC Filmkunststudios" hat Filmproduzent Artur Brauner früher mit Romy Schneider Filme wie "Mädchen in Uniform" (1958) gedreht. Auch Teile der ersten Staffel von "Dark", dieser Netflix-Serie über die gerade alle reden, wurden hier produziert. Oder "Terror" von Ferdinand von Schirach. Die Arbeiten zu "Ku'damm 36", einer ZDF-Serie, pausieren allerdings aufgrund der Coronapandemie. "Es ist krass schwer unter diesen Corona-Bedingungen zu drehen", erzählt mir Alice Brauner. Sie ist Geschäftsführerin der "CCC Filmkunst GmbH" und Teil der Erbengemeinschaft. Artur Brauner war 2019 im Alter von 100 Jahren verstorben. Seit vier Jahren verbuche man in Spandau Rekordumsätze mit der Filmproduktion, erzählt seine Tochter. "Natürlich hat Corona das eingebremst, aber ich musste keine Subventionen beantragen. Ich möchte das aus eigener Kraft schaffen", sagt Alice Brauner. Mehr dazu im Newsletter. Außerdem diese Themen:

"Es ist leicht, die bösen Kapitalistenkinder für die Schließung des Colosseums verantwortlich zu machen": Alice Brauner spricht über das Vermächtnis ihres Vaters Artur Brauner

Künstler muss alle Werke verkaufen: Für Neubauquartier "Waterkant Berlin" wird Gewerbe abgerissen

Streit um Maskenpflicht: Bäckerei-Personal beschimpft und beleidigt

Festival "HaselHorst13" von Polizei aufgelöst - Veranstalter will dagegen klagen

Sigrid Kneist schreibt aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

“Allein ist man nur Eine, gemeinsam sind wir Viele”: Das Unternehmerinnen-Netzwerk im Bezirk

Imagewerbung: Marketingkonzept für Wirtschaftsstandort Tempelhof-Schöneberg gesucht

Queerer Kiez: Der Kirchenkreis hisst die Regenbogenfahne

Platz für Kinder: Temporäre Spielstraße in Friedenau

Corona-Tagebuch der Johanna-Eck-Schule: Jetzt wird renoviert

“Fußball ist nicht nur Profisport”: Brief an den Innensenator

Und aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Caspar Schwietering:

Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel: Wie geht es Firmen, die bei Corona-Engpässen geholfen haben?

Die Rückkehr: Musical-Star Maria-Danaé Bansen entdeckt in der Corona-Zwangspause Berlin und ihren Heimatbezirk neu

Helle Mitte: Auch der Alice-Salomon-Platz soll umgestaltet werden

Obdachlose Familien: Was macht das Bezirksamt?

Verkehrswende I: Warten auf die Jelbi-Station am Elsterwerdaer Platz

Verkehrswende II: Nach Kritik an CDU reden jetzt die Leser*innen über die Radwege im Bezirk

„Kreise ziehen”: Künstler*innen bringen auf dem Cottbusser Platz Großsiedlungen aus ganz Europa ins Gespräch

Neuer Spielplatz in Kaulsdorf: Wenn die Eltern mitspielen müssen

