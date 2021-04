Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 245.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt bei uns mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. In den Newslettern lesen Sie immer das Neueste zur Coronakrise in Ihrem Bezirk sowie viele weitere Themen, hier eine Auswahl:

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

Einstige Shoppingparadiese sollen wieder an Attraktivität gewinnen und zu Kiezcentern mit Angeboten, die im Kiez benötigt werden, wie beispielsweise für Gesundheit, Kultur, Soziales und Bildung, entwickelt werden. Denn die "Paradiese" leiden sehr unter der Pandemie, Schließungen drohen. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

"Ich will den öffentlichen Raum mit meinen Geschichten besetzen" - Trapezkünstlerin gibt Rat für das Leben auf begrenztem Raum

Mit dem Rad nach Malchow, dem kleinsten Ortsteil von Berlin

"Greif zur Feder": Marxistische Arbeiterschriftstellerinnen in der Weimarer Republik und DDR

Margarete Steffin: mehr als nur "Mitarbeiterin" von Bertolt Brecht

Wieder Ausstellungen in der Fahrbereitschaft

Kind in Afghanistan braucht eine OP - Spendenaktion

Tiny Houses für obdachlose Menschen neben dem Ringcenter: Stadtrat lädt Anwohnende zur Diskussion

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy:

Spät aufgewacht: Erste Demo gegen TVO-Planung

Apotheker Melzer: 1000 Tests, keiner falsch-positiv

Wahlkampf I: Klimawandel ohne CDU, FDP und AfD

Wahlkampf II: FDP ist genervt von SPD-Bezirkstouren

Wahlkampf III: Erstwähler bitte melden!

Schulen: Luftfilter geliefert, aber nicht genutzt

Müggelheimer Gasdruckstation wird im Juni versetzt

Bezirksamt geht unter die Langfilmer - mit Erfolg

Gerade in diesen Zeiten wichtig: Lieben Menschen zu gratulieren.