Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN:

Die Verkehrswende und ihr nicht immer rasches Vorankommen sind häufig Thema in unseren Bezirksnewslettern. Diesmal gibt es gute Nachrichten: Die Neuköllner Bezirksverordneten beschlossen Kiezblocks in Richard-, Reuter- und Schillerkiez und die Asphaltierung der Fahrradstraße Weserstraße soll im Juni starten. Derweil hakt es immer noch an anderer Stelle, nicht zuletzt beim Vorgehen gegen rücksichtloses Falschparken. Das ist nicht nur ärgerlich und ein Zeichen für die weiterhin gültige Dominanz des Autos in der Stadt, sondern auch gefährlich. Unsere Autorin erklärt, wie Falschparker:innen der Gesellschaft schaden – und Leben gefährden. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

In Neukölln ist die Kinderarmut im Berlinvergleich besonders hoch

Was der Vonovia-Deutsche Wohnen-Deal für Neukölln bedeutet

Expertenkommission legt Abschlussbericht zur rechtsextremen Anschlagsserie vor

Festival Offenes Neukölln findet am Wochenende statt

Bezirk übt Vorkaufsrecht zu Gunsten der Stiftung Umverteilen aus

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

So viel illegaler Leerstand wurde in Mitte angezeigt: Bilanz zum Zweckentfremdungsverbot seit 2014

Der Theatersommer im Monbijoupark muss ausfallen

Wohnungsneubau statt Freitagsgebet? Moschee in der Rathenower Straße steht ohne neue Räume da

Grüne in Mitte wählen Kandidat:innen für BVV

Bezirksverordnete streiten über Zukunft des Café Leo

BVV beschließt Klimacheck

Aus REINICKENDORF meldet sich Gerd Appenzeller:

Strandbad Tegel öffnet morgen, Strandbäder in Heiligensee und Lübars freuen sich auch auf Besucher

Wenn Baumriesen zu stürzen drohen – Förster Müller erklärt, warum eine 180 Jahre alte Buche umgehend gefällt werden musste

Vonovia schluckt Deutsche Wohnen – was bedeutet das für Reinickendorf?

Zwei beliebte Grundschulen in Heiligensee – welches Kind wird wo eingeschult?

Hochhäuser im Bezirk? Es gibt mehr, als Sie denken

