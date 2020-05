Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit rund 211.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus SPANDAU schreibt André Görke:

Interessante Beobachtung der grünen Bezirksverordneten Gollaleh Ahmadi . Sie twitterte jetzt ein Bild von der digitalen Kreismitgliederversammlung ihrer Partei. Auf dem Foto: Kerle, Kerle, Kerle. "Mir fehlen die Frauen", schreibt Ahmadi. "Wir müssen uns fragen warum? Da haben wir bei den Grünen in Spandau noch einiges zu tun." Übrigens nicht nur die Grünen: Die Bezirkspolitik lag und liegt allermeistens in Männerhand. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

. Sie twitterte jetzt ein Bild von der digitalen Kreismitgliederversammlung ihrer Partei. Auf dem Foto: Kerle, Kerle, Kerle. "Mir fehlen die Frauen", schreibt Ahmadi. "Wir müssen uns fragen warum? Da haben wir bei den Grünen in Spandau noch einiges zu tun." Übrigens nicht nur die Grünen: Die Bezirkspolitik lag und liegt allermeistens in Männerhand. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem: Pfau spaziert durch Spandau - Berliner Feuerwehr im Dauereinsatz

"Public Viewing in der Corona-Krise": Stadtrat-Interview zu Fußball und Kontrollen

Tausende Wohnungen in der Wasserstadt: "Die ersten 96 Mieter sind jetzt da"

"Angstrecke Klosterstraße": Fahrradnetzwerk nimmt Spandaus Nord-Süd-Piste ins Visier

Drehkreuz nach Potsdam: Neue Kreuzung in Kladow wird nach Brandenburg verlegt

Was kostet die Sanierung des Ritterfelddamms?

Neues vom X34

Restaurantschiff in der Altstadt öffnet

Sigrid Kneist schreibt aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Unterstützung für Studienanfänger: So unterstützt ein Erstilotse beim Unistart in Corona-Zeiten

Verpollert: Der Abbau der Gehweghindernisse verzögert sich

Lange Themenliste für die BVV in der Sporthalle: Pop-up-Radwege, vermüllte Parks, Waffenladen in der Potsdamer Straße, saubere Schulen und Unterstützung des Vereinssports

Neue Ausstellung im Schwerbelastungskörpter: Belastete Orte

Schulbau in Marienfelde: Die Zauneidechsen brauchen eine neue Heimat

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Caspar Schwietering:

Bildungsmangel: Wie kann der Unterricht in der Pandemie verbessert werden?

Holzbauschule: Ist der Standort in der Landsberger Straße doch nicht sicher?

Coronavirus-Update: Die erste Ampel springt auf Rot

Die Parkbühne Biesdorf will wieder loslegen

Nach Unfalltod eines Radfahrers: Neue Debatte über die künftige Verkehrsführung am Marzahner Knoten

„Tag des Nachbarn”: Dieses Jahr ist alles anders

Das Marzahner Hammerwurfmeeting soll stattfinden

Bundesverfassungsgericht: Die SPD aus Marzahn-Hellersdorf unterstützt den ostdeutschen Kandidaten Jes Möller

Die Tempohomes am Blumberger Damm müssen abgerissen werden

Nach Hinweis auf fehlende Masken: 53-jähriger wird vor Marzahner Supermarkt verprügelt

Gerade in diesen Zeiten, in denen nicht gemeinsam gefeiert werden kann, wichtig: Lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Marzahn-Hellersdorf, Spandau, Tempelhof-Schöneberg und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.