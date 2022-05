Holen Sie die Wanderschuhe raus. Das große Pilgerwochenende im Berliner Westen steht an. Neulich hatte Ihnen Nicolas Budde (im Alltag Dorfpfarrer in Berlin-Kladow) hier im Tagesspiegel schon einen schönen Tipp gegeben: An diesem Wochenende, 7. und 8. Mai, ist nämlich Pilgerwochenende – und Budde ist Spandaus offizieller „Pilgerpfarrer“.

[Viele Tipps, Termine, konkrete Kieznachrichten - immer im Spandau-Newsletter: leute.tagesspiegel.de]



Worum geht’s? 16 Spandauer Kirchen öffnen die Türen, Samstag 10-18 Uhr, Sonntag 10-14 Uhr. Die Gemeinden wandern quer auf diversen Routen durch den Bezirk („75 Kilometer“), genießen den Frühling, die Gemeinschaft und die gute Laune.

Es wird auch nachts gewandert, manche sind mit Fahrrad oder im Kanu auf der Havel unterwegs. Hier ein Foto von Budde im aktuellen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel, wo das Pilgerwochenende natürlich zu den Top-Themen gehört. Budde: „Irgendwo habe ich mal gelesen: ‚Man wandert mit den Füßen, aber man pilgert mit dem Herzen.“

Das Abschlussfest findet im Garten der Kladower Gemeinde statt – am Sonntag, 15 Uhr. Der Popchor singt und alle können mit einstimmen und feiern. Es gibt auch was zu futtern und trinken, ein Kinderprogramm, die Verlosung eines handgeschnitzten Pilgerstabes und hoffentlich viel Sonne.

Die Dorfkirche in Kladow, beliebt auch bei vielen Innenstadt-Touristen. Foto: André Görke

[Berlins Dorfpfarrer Nicolas Budde und seine Ideen: „Ich träume von einem Dorfplatz - mit weniger Autos“. Hier spricht der Pfarrer von Kladow über 200 Jahre Dorfkirche, Gottesdienste auf dem Wannsee, das Pilgerfest Spandau, Ukraine-Hilfe - und Musik statt Autos vor der Kirche. Hier das ganze Tagesspiegel-Interview]

Das Gemeindehaus liegt direkt an der Bushaltestelle am Dorfplatz in Kladow, wo auch die Buslinien X34, 134, 135, 234 und 697 aus Potsdam halten. Und runter zur BVG-Fähre über den Wannsee sind es auch nur fünf Minuten Fußweg den Berg runter zum Hafen. Infos zu Programm, Strecken, Tipps, Pilgerpässen usw.: www.spandau-evangelisch.de/pilgern

Mein Best-of-Pilgerwochenende. Hier noch schnell 3 Tipps für unseren Bezirk. Am Freitag: Nachtpilgern für junge Menschen. Um 19 Uhr, mit Pilgerpfarrer Nicolas Budde und Pfarrerin Kathrin Deisting. Die Tour führt von der Dorfkirche Gatow zur Dorfkirche Kladow. Am Samstag: Pilgern auf dem Flussweg mit Anke Krabbe und Alexandra Ohler. Los geht’s um 9 Uhr an der Lutherkirche in der Neustadt. Am Sonntag: Von der Dorfkirche Alt-Staaken nach Kladow mit Pfarrer Viktor Weber, Annette Radke und Kerstin Schuster. Klingt nach einem prima 14-Kilometer-Marsch über Hahneberg und Rieselfelder: Um 11 Uhr geht es los an der Dorfkirche Alt-Staaken.

[30.000 Euro Spenden für Berlins schöne Kirche: Die löchrige „Schilfdachkapelle“ ist gerettet. 2020 schlug der Pfarrer Alarm in Berlin-Kladow. Kirchenmitglieder, Nachbarn, Leser spendeten – und die beste Idee hatte eine Charlottenburgerin. Hier die Geschichte im Tagesspiegel]

Und hier nenne ich Ihnen die Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter ebenfalls finden - jetzt kostenlos hier: leute.tagesspiegel.de

- Erste Stolpersteinverlegung seit Corona-Beginn: Wer ist Familie Salomon? Spandaus Erinnerungsbeauftragte nennt erste Details im Newsletter

- Baustart am Siemens-Campus: Halber Senat reist nach Spandau

- Stahlhelm vor Zitadelle gestohlen: Museumschefin der Zitadelle mit ersten Details im Newsletter

- Ärger um Geldautomat in Hakenfelde: Newsletter fragt nach, die Sparkasse antwortet prompt - und will dem Kiez helfen

- 100 Jahre Albert Einstein würdigen: BVV sagt Ja zur Idee des Newsletters

- Update zum Hallenbad: Irritation und Happyend nach Newsletter-Bericht zur Gatower Straße

- MBO fliegt gen Weltall: Schulleiter der Martin-Buber-Schule nennt Details im Newsletter

- Single-Wanderung "für Alleinstehende, Witwer, Geschiedene": Die interessante Idee einer Newsletter-Leserin. Machen Sie mit?

- Update zu BVG-Busspuren: die Auswertung im Newsletter mit frischen Infos zu den Busspuren an der Heerstraße, Brunsbütteler Damm und Co.

- Baustelle Finkenkruger Weg: Die Bäume fallen - die ersten Details stehen fest und sind im Newsletter zu finden

- Spandaus schönster Park: Update zur Scharfen Lanke im Newsletter

- "Hier war die Luftbrücke": Deutsch-Britischer Yachtclub öffnet neue Ausstellung und lädt Leserinnen und Leser des Newsletters einn

- Kirchen von Kladow bis Staaken: das Pilgerwochenende mit vielen Tipps vom Newsletter

- Straßenbahn nach Spandau: die Info-Veranstaltung mit viel Service vom Newsletter

- Kommt Renate Bergmann doch nach Spandau? Bekannte Autorin meldet sich nach Newsletter-Bericht

- Mehr als nur Fußball: Segeln, Rudern, Tanzen und Gehörlosensport im großen Kiezsport vom Newsletter

- Run of Spirit im Johannesstift, Erinnern an Helga Getz in Kladow

- Spandaus beste Handballerinnen vom VfV Spandau stehen im Berliner Pokalfinale, oho! Mehr im Newsletter!

- Post-Zustellung und Leserärger: Newsletter-Umfrage gestartet



Mehr zum Thema Vom Roten Platz in Moskau nach Gatow Berliner Ausstellung zum Kalten Krieg zeigt Cessna von Mathias Rust

Den Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel mit vielen Terminen, Tipps, konkreten Bezirksnachrichten schicken wir Ihnen einmal pro Woche per Mail. Kompakt und kostenlos und jeden der 12 Berliner Bezirke. Probieren Sie uns aus, wir freuen uns auf Sie!