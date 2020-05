Bei unseren Leute-Newslettern, inzwischen berlinweit rund 209.000 Mal abonniert, geht die Woche weiter mit Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus SPANDAU schreibt André Görke:

Insel Eiswerder: E-Sportler HandofBlood zieht weg - verlässt er etwa das Gamer-Mekka Spandau? "Friedrichshain nimmt mir keiner ab", erzählte der Youtuber unlängst, als unser Newsletter-Autor ihn für ein Tagesspiegel-Interview auf Eiswerder besuchte. Mehr über seine aktuellen Pläne gibt's im Newsletter, weitere Themen unter anderem.

Idyll in Gefahr? Neuer Park auf der berühmten Insel Eiswerder geplant

Platz der Weißen Rose: CDU wehrt sich gegen Vorwürfe der SPD

Spandaus bekannteste Bar: Wie kommt das Barfly aus der Corona-Krise?

Kalifornien, Kapstadt, Türkei: Wo gibt es überall Straßen mit dem Namen Spandau - ein Leser aus Uganda verrät's

Digitale BVV - wenn nicht jetzt, wann dann?

Diese Sportplätze werden jetzt saniert

Besuch an Berlins einziger Autofähre

Sigrid Kneist schreibt aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Nachgerückt: Die Sozialdemokratin Mechthild Rawert kehrt in den Bundestag zurück

Online-Tagebuch der Johanna-Eck-Schule: Es wird wieder voller

Bibliotheken und Museen: So war der erste Tag

Sport und Politik: Der FC Internationale wird 40

Ehrung: SPD will Flaschenhalspark nach Dora Duncker benennen

Punkt 12: Die Freiheitsglocke schlägt wieder

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreiben diesmal Ingo Salmen und David Joram:

Bundesliga-Comeback gegen Bayern: So bereitet sich ein Union-Fan auf das Geisterspiel vor

Rückkehr mit "Kitsch und Glamour": Die Galerie M kann wieder Kunst zeigen

Von der Kita bis zur Musikschule: So öffnen sich die Einrichtungen wieder

Neuer Vorsitzender: Was der Wechsel in der AfD-Fraktion bedeutet

Neuer Gedenkort im Biesdorfer Schlosspark: Ein Birkenhain erinnert jetzt an den früheren sowjetischen Soldatenfriedhof

