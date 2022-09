Wracks verschandeln Berliner Gewässer Schrottboote und kein Ende

Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit mehr als 268.000 Mal abonniert. Dienstags senden wir aus Marzahn-Hellersdorf, Spandau und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus SPANDAU meldet sich André Görke unter anderem mit folgenden Themen:

Seit Jahren verschandeln Schrottboote an verschiedenen Stellen die Havel, ohne dass dagegen etwas unternommen wird. Nun führt eine Spur zum Campingplatz und das bedeutet: News vom Schrottboot „Yellow Submarine“ - aber auch ein XXXL-Schrottboot im Südhafen. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Kirche St. Nikolai und Rathausturm: Bleibt das Licht doch an?

Sie stehen für 70.000 Leute allein in Spandau: Die „Seniorenvertretung“ über Klischees, Enkel, Lieblingsorte - und Wünsche ans Rathaus

Wo ist der Apfelbaum? Pinkel-Posse vorm Standesamt

Rettet die Wildschweine! Drama in der Kladower Wildnis

Pichelsdorfer Straße: Es geht voran - aber wo ist der Radweg?

Jubiläum! Der 10. Wahlversuch der AfD, einen Stadtrat durchzuboxen

Wo bleibt der 3000-Leute-Gesundheitscampus von Charité und Vivantes?

Tipps ohne Ende: Wannsee in Flammen, Eröffnung Scharfe Lanke, Sportschiffer-Gottesdienst - und der Dorfpfarrer lädt zu 200 Jahre Dorfkirche Kladow

Unvergessen: Als die Queen in ihrem Gatow landete und wohnte

Voice of Germany: So schnitt die Spandauerin Mara Hoppen ab

Kiezsport: Hockey, Football, Kanu-Polo....

Die nächste Straßenumbenennung: News aus Spandau (und diesmal geht es nicht um Hans Carossa)

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Johanna Treblin zum Beispiel über Folgendes:

Vietnamesisches Leben in Marzahn-Hellersdorf

Arbeiten im Schleipfuhl: Elena Arndt ist Umweltbildnerin

Auf den Spuren von King Charles III.

TTC Eastside startet in die Tischtennis-Saison

Aktionswoche Aktion Noteingang

„Die Lesenacht an der M8“ mit dem Engagement-Preis ausgezeichnet

Stadtteilkonferenz in Marzahn Nord-West

Frauenhistorische Führung: Göttin, Gutsherrinnen, Gestalterinnen

Ausstellungseröffnung im Bezirksmuseum: Graffiti in Marzahn-Hellersdorf

Das Café auf Rädern feiert Geburtstag

Bao-My Nguyen berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG unter anderem zu folgenden Themen:

Das ewige Ringen mit Verwaltung und Baufirma: Sind Baumängel in Sozialwohnungen egal?

Schöneberger Bücherzelle erneut verwüstet

Warum das Bezirksamt ein mobiles Bürgeramt ablehnt

Verlagerung der Rettungsstation: Das langsame Aus des Wenckebach-Krankenhauses

Bessere Anbindung: Neue Bushaltestelle auf dem Grazer Damm soll kommen

Neubauvorhaben: Beteiligung der Anwohner*innen für das Gebiet Eisenacher Straße / Steinhellenweg

Unfreiwilliger Aufstieg beim Abstiegskampf: Die Fußballerinnen des 1. FC Schöneberg

„Wir waren ausgeschieden aus der Welt…“: Vortrag zur Situation jüdischer Ärztinnen während der NS-Zeit

Koordinator*innen für das Tempelhofer Feld gesucht!

1. BiblioTalk

India Salon Vortrag

