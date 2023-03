„Zu spät für bedeutende Änderungen“ Schulamt lehnt Senatsplan ab – und fordert Rodungen für neuen Gehweg

Das Pankower Bezirksamt hält an der Fällung der Eschenallee am Rande des Volksparks Friedrichshain fest. „Die Fällung der ersten Reihe der Eschenallee ist aus fachlicher Sicht des Straßen- und Grünflächenamtes die Vorzugslösung“, teilt die Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) auf Nachfrage mit. Die Bäume sollen für einen Gehweg an der neuen temporären Schule auf der Werneuchener Wiese in Prenzlauer Berg weichen. Nur so kann laut der Stadträtin eine „allen Nutzeranforderungen genügende Querschnittsaufteilung entlang der Kniprodestraße“ erreicht werden.

