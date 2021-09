Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 253.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt bei uns immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy:

Den Kanuten, Seglern und Ruderern stinkt's. Am Wochenende, bei Sommerwetter, sind die Wasserwege zwischen Spree, Müggelspree und Dahme so voll, dass die Abgasschwaden der Motorboote direkt in die Lungen ziehen, die Bugwellen der Motorboote übereinander schlagen und kaum noch Platz ist zum Kreuzen oder entspanntem Geradeausrudern. Die Ruderer der Treptow Rudergemeinschaft (TRG) haben jetzt eine Petition gestartet, die mit möglichst vielen Unterschriften versehen ans Abgeordnetenhaus geschickt werden soll. Die Kernforderungen: Führerscheinpflicht für Motorboote wieder auf fünf PS herabsetzen, Mehr Kontrollen der Wasserschutzpolizei und zwei motorbootfreuie Sonntage innerhalb der Rudersaison. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Bezirks-Wahlomat, 2. Runde: Motorboote stärker regulieren?

Tara Rödel rettete jahrelang Menschen, jetzt rettet sie die Natur

Amateursportler beklagen "Union-VIP-Logen-Geklüngel"

Wahlkampf: SPD-Kandidat schürt Angst vor Kriminalität

Linke, Grüne und SPD protestieren gegen TVO-Planung

Bauprojekt Wasserturm Altglienicke: AfD mahnt Naturschutz an

Mieter im Kosmosviertel bekommen Geld zurück

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

Das Blaue muss ins Rote: Briefwahl steht an

Was kann der Lichtenberger Wahl-o-Mat?

Kostenlose Menstruationsprodukte für alle: Initiative "Periodenarmut"

Früher warteten dort Kinder auf ihre Eltern: "DDR-Ufo" auf der Spree steht vor Comeback

Lieferung nach Hause: vegetarisches 5-Gänge-Sterne-Menü aus dem Karton im Test

Podcast: Wahlen und Wahlbetrug in der DDR

Discgolf-Parcours für das Gensinger Viertel

Verkehrspolitik: "Wir wollen die Mobilitätswende, aber ..."

